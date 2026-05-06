McLaren vuelve a Le Mans con un hypercar brutal y un programa exclusivo para clientes

Es el MCL-HY, un prototipo híbrido de altas prestaciones

Acompañado por una exclusiva variante de pista destinada a clientes dentro del programa Project: Endurance

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McLaren ha desvelado el MCL-HY FIA Hypercar, el modelo con el que competirá en el Campeonato Mundial de Resistencia a partir de 2027, marcando su retorno a la máxima categoría en las 24 Horas de Le Mans. Este movimiento refuerza su ambición de recuperar la Triple Corona del automovilismo, uno de los logros más prestigiosos del deporte.

El nuevo prototipo será sometido a un intenso programa de desarrollo durante 2026, con pruebas en circuito antes de su homologación definitiva. La iniciativa no solo supone un salto competitivo, sino también una declaración estratégica dentro del panorama internacional de las carreras de resistencia.

ADN competitivo y tecnología híbrida

El MCL-HY ha sido desarrollado bajo normativa LMDh, combinando un chasis monocasco de fibra de carbono con un sistema híbrido que integra un motor V6 biturbo y una unidad eléctrica MGU. El conjunto genera hasta 707 CV, transmitidos al eje trasero, con un peso mínimo de 1.030 kilogramos.

Este equilibrio entre potencia y eficiencia es clave en las carreras de resistencia, donde la gestión energética resulta determinante. La ingeniería del modelo se nutre directamente de la experiencia de McLaren en competición, integrando soluciones aerodinámicas avanzadas y una arquitectura optimizada para largas distancias.

El programa de pruebas contará con pilotos como Mikkel Jensen, junto a jóvenes talentos y especialistas en desarrollo, garantizando una evolución constante del vehículo antes de su debut oficial.

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Exclusividad para clientes: Project Endurance

En paralelo, McLaren ha presentado el MCL-HY GTR, una variante de pista desarrollada específicamente para clientes seleccionados. A diferencia del prototipo de competición, esta versión prescinde del sistema híbrido, apostando por un motor biturbo de 2,9 litros con una potencia aproximada de 730 CV.

Este enfoque permite reducir peso y ofrecer una experiencia de conducción más directa, orientada al disfrute en circuito. Sin embargo, el verdadero valor del programa reside en la experiencia global que ofrece a sus propietarios.

Project: Endurance incluye acceso privilegiado al equipo de competición, participación en eventos exclusivos y un programa de conducción de dos años en algunos de los mejores circuitos del mundo. Cada cliente contará con soporte técnico completo, entrenamiento profesional y asistencia en pista, replicando el entorno de un equipo oficial.

Además, los participantes podrán seguir de cerca el desarrollo del coche de carreras y vivir desde dentro la preparación para Le Mans 2027, estableciendo un vínculo único entre cliente y competición.

El lanzamiento del MCL-HY y su variante GTR representa un paso decisivo en la estrategia de McLaren, que busca consolidar su presencia en las principales disciplinas del automovilismo. Con Fórmula 1, IndyCar y ahora resistencia, la marca británica refuerza su posicionamiento como referente global en ingeniería y competición.

Las primeras entregas del modelo de pista están previstas para finales de 2027, coincidiendo con el esperado debut del hypercar en el campeonato mundial.