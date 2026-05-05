Cupra Raval eléctrico: urbano rebelde desde 24.200 euros y 444 km de autonomía

Abre pedidos en España con un enfoque deportivo, diseño radical y tecnología avanzada

Marca una nueva etapa en la movilidad eléctrica urbana

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Cupra lanza su esperado Raval, un compacto eléctrico de carácter urbano que combina prestaciones, estilo y accesibilidad. Disponible desde 24.200 euros con ayudas incluidas, el modelo busca democratizar la electrificación sin renunciar al ADN deportivo de la marca. La versión inicial Dynamic ofrece 211 CV y hasta 444 kilómetros de autonomía, mientras que el tope de gama VZ Extreme alcanza 226 CV y acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,8 segundos.

Con apenas 4 metros de longitud, el Raval destaca por su equilibrio entre agilidad y espacio, ofreciendo un maletero de 441 litros y un habitáculo amplio. Además, se apoya en la nueva plataforma MEB+, consolidando su base tecnológica dentro del grupo.

El diseño exterior refleja la identidad de Cupra con un lenguaje moderno y agresivo. Elementos como los faros Matrix LED, los logotipos iluminados y los tiradores ocultos refuerzan su personalidad. La personalización juega un papel clave, con colores exclusivos y combinaciones bicolor que permiten adaptar el coche al estilo del conductor.

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En el interior, el enfoque es claramente digital y envolvente. La pantalla central de 12,9 pulgadas y el Digital Cockpit de 10,25 pulgadas se combinan con iluminación ambiental avanzada y materiales sostenibles. Tecnologías como el sistema Smart Light crean una interacción más intuitiva entre vehículo y usuario.

Tecnología, sostenibilidad y dinamismo

El Raval no solo apuesta por la electrificación, sino también por procesos de producción sostenibles, incorporando materiales reciclados y técnicas como la impresión 3D. Su motor eléctrico ofrece una respuesta inmediata, con un comportamiento ágil y preciso gracias a un centro de gravedad bajo y un chasis deportivo rebajado.

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El sistema de suspensión DCC Sport, junto al diferencial electrónico e-LSD, mejora el paso por curva y la estabilidad. Además, incorpora conducción con un solo pedal y un sistema de frenado avanzado que optimiza la recuperación de energía.

En términos de acceso, Cupra facilita la adquisición mediante financiación flexible desde 200 euros mensuales. Próximamente llegarán versiones más asequibles con menor potencia, reforzando su posicionamiento en el segmento.

Un eléctrico para una nueva generación

El Cupra Raval representa más que un coche urbano: es una declaración de intenciones dirigida a conductores que buscan diseño, emoción y sostenibilidad. Su enfoque combina practicidad diaria con sensaciones deportivas, algo poco habitual en su categoría.

La marca apuesta por atraer a una nueva generación con un producto que rompe con la imagen tradicional del coche eléctrico, incorporando personalidad y dinamismo. Su tamaño compacto lo hace ideal para la ciudad, pero su autonomía y equipamiento permiten ir más allá.

Además, su fabricación en Barcelona refuerza el compromiso industrial y tecnológico de la compañía en Europa. El Raval no solo amplía la gama eléctrica de Cupra, sino que redefine el concepto de vehículo urbano, posicionándose como una de las propuestas más completas y atractivas del mercado actual.