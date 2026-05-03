El nuevo Cupra es el coche más bonito de la historia de la marca

Coches y Motos 03 MAY 2026 - 22:18h.

Cupra mete un modelo en un segmento todavía inexplorado para la marca deportiva

El nuevo modelo de Cupra es, para muchos, el más bonito de la marca

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Cupra ha conseguido en pocos años construir una identidad muy marcada, basada en el diseño deportivo, la innovación y una imagen muy diferenciada dentro del mercado europeo. Y ahora se adentra en un terreno todavía inexplorado desde que se ‘independizó’ de Seat: el de los utilitarios.

El Cupra Raval, el último modelo en sumarse a la familia del fabricante deportivo, se presenta como el modelo más rompedor de la marca. Un coche eléctrico redefine el concepto de urbano apelando a lo emocional.

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El primero urbano de Cupra desde la versión deportiva del Seat Ibiza

Este nuevo eléctrico mide 4.046 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.599 mm, lo que permite ofrecer un interior bien aprovechado y un maletero de 441 litros, una cifra muy competitiva en su segmento. Y luce una estética muy agresiva, con líneas afiladas, firma lumínica muy marcada y proporciones compactas que transmiten dinamismo incluso en parado frente a rivales como el Renault 5 E-Tech o el MINI Cooper E.

Actualmente, el Raval se puede encontrar desde 32.065 euros. Este precio es para la versión de acceso. Ofrece 211 CV y 290 Nm, con batería de 55 kWh, aceleración de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y hasta 444 km de autonomía WLTP. Por encima, la versión de 226 CV, desde 40.265 euros, mejora las prestaciones con un 0 a 100 km/h en 6,8 segundos y una autonomía de 384 km WLTP, manteniendo un carácter más deportivo. La marca ya ha confirmado una futura versión de acceso desde 26.000 euros. Debería llegar en este 2026.

Un equipamiento a la altura

En equipamiento, el Raval incluye de serie llantas de 18 pulgadas, pantalla central de 12,9 pulgadas, cuadro digital, control de crucero adaptativo predictivo, sensores delanteros y traseros, cámara de visión trasera, climatizador bizona y conectividad completa.

Además, incorpora elementos como asientos deportivos calefactables, modos de conducción, cargador inalámbrico, asistentes avanzados de seguridad, iluminación LED con animaciones, acceso sin llave y un sistema multimedia muy completo.