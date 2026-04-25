El nuevo Cupra Raval se convierte en el modelo más bonito de la marca por su diseño futurista

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 09:18h.

La gran apuesta eléctrica de Cupra para la ciudad ya ha llegado

El Cupra León tiene un problema mayúsculo

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El Cupra Raval se posiciona como uno de los modelos más atractivos de la marca gracias a un diseño futurista que redefine su enfoque dentro del segmento de los eléctricos urbanos. La propuesta estética apuesta por líneas angulosas, una firma lumínica muy marcada y una presencia visual que rompe con lo habitual en su categoría.

Con una longitud de 4,04 metros, el modelo mantiene proporciones compactas pensadas para un uso urbano, aunque con una imagen robusta y deportiva que lo diferencia claramente de otros utilitarios eléctricos. Lo destacable en este caso es que Cupra ha logrado trasladar su lenguaje de diseño más agresivo a un formato más accesible, sin diluir su identidad.

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El precio anunciado, que parte desde 24.200 euros bajo determinadas condiciones, refuerza su posicionamiento competitivo frente a alternativas similares. Esta cifra contrasta con su tarifa oficial más elevada, lo que lo sitúa como una opción relevante dentro del mercado actual de eléctricos compactos.

Otro de los aspectos que llama especialmente la atención es su capacidad de carga. Con 441 litros de maletero, el Raval se sitúa por encima de muchos modelos de su tamaño, aportando un valor añadido en términos de practicidad sin comprometer su diseño.

Diseño y prestaciones en equilibrio

En el apartado técnico, el Cupra Raval recurre a un motor eléctrico de 211 CV alimentado por una batería de 55,2 kWh. Esta configuración permite alcanzar una autonomía de hasta 445 kilómetros, una cifra que amplía su radio de uso más allá del entorno urbano.

Por otro lado, su equipamiento incluye elementos que refuerzan tanto el confort como la seguridad. El acabado Dynamic incorpora iluminación LED, sistemas de asistencia a la conducción como alerta de carril y control de crucero, además de climatizador y asientos calefactables. La conectividad también tiene un papel relevante, con integración para Apple CarPlay y Android Auto.

El interior mantiene la misma línea que el exterior, con un diseño cuidado y una clara orientación tecnológica. La presencia de funciones como el sistema V2L añade versatilidad, permitiendo utilizar la energía del vehículo para alimentar dispositivos externos.

Por todo ello, el Cupra Raval no solo destaca por su estética diferenciadora, sino también por ofrecer un conjunto equilibrado entre diseño, prestaciones y funcionalidad. Su planteamiento lo sitúa como una de las propuestas más completas dentro del segmento de los eléctricos urbanos, con una identidad muy marcada frente a sus competidores más directos.