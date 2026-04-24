Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 23:50h.

Álvaro Arbeloa estalla contra el arbitraje por dos jugadas polémicas del Betis-Real Madrid: "Ni saben ni entienden"

Abde y Antony protagonizaron una divertida entrevista tras el encuentro ante el Real Madrid

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Se entienden a las mil maravillas sobre el césped y, por lo que se puede ver en las apariciones públicas, lejos del mismo también. Antony y Abde se han convertido en los dos jugadores más determinantes del Betis y este viernes, tras el empate ante el Real Madrid, volvieron a demostrar su buena sintonía: "Intentamos hacerlo serio".

Llegaba a la posición de la entrevista Abde charlando con Antony sobre Isco, comentando que "nos hace mejores, nos ofrece esos pases entre líneas y nos libera para después regatear, centrar o lo que sea", reconocía el marroquí.

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Ese comentario fue casi el único serio y es que ambos jugadores iban riéndose en cada respuesta, aunque fue Abde el que, con su habitual guasa, liberó las risas.

Después de que Antony explicase su polémica acción con Mendy defendiéndose y argumentando que el jugador del Real Madrid simuló la caída, Abde aparecía y bromeaba: "Has sido más inteligente".

Las risas de uno y de otro continuarían cuando Abde decía que "soñamos con jugar en la Champions", algo que provocaría una sonrisa del brasileño. "No, no, no te rías", le decía el ex del Barça.

Entre tanto, con Capi también a carcajadas, Antony se excusaba y decía que llegaba su hijo a la posición antes de que Abde, sin poder sostener las risas, dijese que "¿Sabes lo que pasa? Intentamos hacerlo serio, pero es que si me mira...", decía bromeando.