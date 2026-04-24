Pepe Jiménez Sevilla, 24 ABR 2026 - 23:39h.

Álvaro Arbeloa estalla contra el arbitraje por dos jugadas polémicas del Betis-Real Madrid: "Ni saben ni entienden"

Manuel Pellegrini no tuvo duda alguna sobre la polémica antes del gol de Bellerín

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Manuel Pellegrini no tiene duda alguna. El entrenador del Betis atendió a los micrófonos de DAZN tras el empate ante el Real Madrid y, al ser cuestionado por las palabras de Álvaro Arbeloa sobre la acción previa al gol de Héctor Bellerín, el chileno no dudó en responder: "Intenta tirarse más".

Tras las palabras de Álvaro Arbeloa en sala de prensa, en las que aseguró no entender la razón por la que no señalaron falta de Antony sobre Mendy, Manuel Pellegrini fue cuestionado por la razón en DAZN y el chileno no dudó. "Lo veo como un manoteo que pasan muchas veces. El defensor del Real Madrid intenta tirarse como si fuese más, pero estaban los dos manoteándose. No creo que, para ningún caso, sea falta. Hay muchísimas así", decía el técnico.

"La vi en la posición y luego en el vídeo. Los dos jugadores se manotean y otro se deja caer como si le hubieran empujado. El gran mérito del Real Madrid fue que Lunin le sacó dos o tres balones de gol", decía posteriormente en sala de prensa el técnico.

Las palabras previas de Manuel Pellegrini

"Sí, para mí, muy clara. No hace falta mucho para, en situaciones así en las que estás con el cuerpo con tal de que te desestabilicen un poco te vas al suelo pero para eso hay que entender un poco de fútbol, cosa que creo que tenemos un problema. Mucha gente y sobre todo los que tienen que decidir este tipo de acciones no saben ni entienden. Está claro que nos llevamos otra decepción en los últimos minutos como nos ha pasado ya muchas otras veces. Un resultado que creo que no merecíamos porque hemos tenido ocasiones. También un penalti muy claro en la primera parte que creo que podríamos haber cerrado el partido", decía Álvero Arbeloa.

Igualmente, aún en sala de prensa, el entrenador del Real Madrid insistía en que "hay decisiones que nos han perjudicado".