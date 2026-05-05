Suzuki refuerza su gama SUV con ediciones limitadas del Vitara y S-Cross

Nuevas ediciones limitadas con mejoras estéticas, mayor dotación tecnológica y motorización Mild Hybrid con etiqueta ECO

El nuevo Suzuki es el coche más bonito en la historia de la marca

Compartir







La Suzuki lanza en España nuevas ediciones limitadas de sus SUV compactos, el Vitara y el S-Cross, con mejoras estéticas, mayor dotación tecnológica y motorización Mild Hybrid con etiqueta ECO.

Estas versiones estarán disponibles por tiempo limitado.Las nuevas variantes parten del acabado superior S3 e incorporan una propuesta diferenciada tanto en diseño como en equipamiento. Con un enfoque que combina eficiencia, seguridad y personalización, Suzuki introduce elementos exclusivos que elevan la percepción de calidad sin comprometer las capacidades dinámicas de ambos modelos. Además, se ofrecen con transmisión manual o automática, y en el caso del Vitara, también con tracción total Allgrip Select.

Un Vitara más tecnológico

El Vitara Edición Limitada destaca por su configuración estética específica, con elementos exteriores en negro -llantas, parrilla y tiradores- que refuerzan su carácter visual. En el interior, añade costuras en contraste en color naranja en volante, puertas y palanca de cambios, aportando un toque diferenciador.

En materia de equipamiento, incluye de serie el sistema de asistencia Suzuki DSBS II, que integra 12 tecnologías de seguridad, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, tapicería mixta de símil cuero y ante, y un sistema multimedia con pantalla de 9 pulgadas y conectividad avanzada con smartphones. Está disponible en configuraciones bitono con techo en Negro Cósmico Perlado Metalizado, combinado con colores como Gris Azulado, Marfil Sabana o Azul Esfera.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Kia es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

S-Cross: enfoque premium

El S-Cross Edición Limitada se posiciona con una orientación más premium, incorporando tapicería con inserciones de cuero, sistema multimedia de 9 pulgadas, sonido con siete altavoces y cámara de visión 360 grados. También incluye el paquete completo de seguridad y asistencia DSBS II.

A nivel estético, comparte con el Vitara los detalles exteriores en negro y las costuras interiores en naranja. Se ofrece en colores como Azul Esfera Perlado, Gris Mineral Metalizado y, de forma exclusiva en este modelo, Marfil Sabana Metalizado.

Ambos modelos montan el motor 1.4 Mild Hybrid, que combina eficiencia y prestaciones con la ventaja de la etiqueta ECO de la DGT. En el Vitara, los clientes pueden optar entre tracción delantera o total, mientras que el S-Cross mantiene su enfoque versátil con distintas configuraciones de transmisión.

Estas ediciones limitadas suponen un valor superior a 2.000 euros en equipamiento adicional. El Vitara parte desde 29.277 euros, mientras que el S-Cross lo hace desde 33.886 euros. Como el resto de la gama Suzuki, ambos pueden acogerse al programa Tranquilidad Suzuki, que permite ampliar la garantía hasta diez años, reforzando así la propuesta de valor de la marca en el mercado español actual.