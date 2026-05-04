Más bonito que el Toyota RAV4 y, para muchos, más eficiente: el SUV urbano que está arrasando en ventas

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 13:21h.

224 CV de potencia, espacio para toda la familia y solo 5,3 litros cada 100 km

Japonés, como Toyota, pero más barato que el Toyota Yaris Cross

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Las marcas chinas están ganando terreno en Europa con propuestas cada vez más competitivas, apostando por precio ajustado, mucho equipamiento y un diseño que ya no tiene nada que envidiar a los fabricantes tradicionales. En este escenario, Omoda se ha consolidado como una de las firmas que más está creciendo, gracias a una gama bien planteada y una estrategia muy agresiva en relación calidad-precio. Y también gracias a modelos como el Omoda 5.

El Omoda 5 apuesta por un diseño muy llamativo, con una parrilla frontal de gran tamaño, líneas afiladas y una estética moderna que transmite personalidad y carácter dentro del segmento SUV urbano.

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Uno de los SUV chinos que más adeptos va sumando

Las dimensiones declaran 4.400 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.630 mm, ofreciendo un interior bien aprovechado y un maletero de 360 litros, ampliable hasta 1.075 litros.

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Dentro de su oferta, el Omoda 5 es el modelo clave, disponible en versiones gasolina, eléctrica y híbrida, aunque en este caso nos centramos en la variante HEV, la más equilibrada para muchos usuarios, y la que por mecánica es comparable con el Toyota RAV4.

Así es el Omoda 5 SHS-H

En el apartado mecánico, la gama mecánica gira en torno a un bloque que combina un motor gasolina 1.5 turbo con dos motores eléctricos, alcanzando 224 CV y 295 Nm, con batería de 1,83 kWh, logrando un 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y una velocidad máxima de 175 km/h. Y todo ello con un consumo de 5,3 l/100 km y etiqueta ECO, lo que permite un uso diario cómodo y económico, especialmente en entornos urbanos.

El equipamiento también marca la diferencia, porque desde el acabado Pure incluye llantas de 18 pulgadas, doble pantalla de 12,3 pulgadas, conectividad completa, cargador inalámbrico, asientos eléctricos calefactables, iluminación ambiental, control de crucero adaptativo y múltiples asistentes de seguridad.

Dicho esto, toca hablar del precio. Esta versión híbrida SHS-H arranca desde 23.990 euros financiados, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas del mercado en términos económicos.