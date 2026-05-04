El nuevo Kia es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 04 MAY 2026 - 07:27h.

384 CV de potencia y el 0 a 100 km/h en solo 5 segundos

No verás nada más espectacular que el nuevo Kia

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Kia está viviendo una nueva era marcada por la electrificación, con modelos como el Kia EV6 o el Kia EV3 que han cambiado por completo la percepción de la marca. Y aunque podemos decir que está en un nivel superior, tampoco debemos perder de vista al EV9. Este es, sin duda, el modelo más ambicioso de su gama, y también como el que mejor refleja su salto hacia el segmento premium.

Este SUV mide 5.015 mm de largo y cuenta con una batalla de 3.100 mm, lo que se traduce en un interior enorme, pensado para viajes largos y uso familiar. Y en diseño, apuesta por un estilo rompedor, con líneas muy marcadas, superficies planas y una firma lumínica futurista que lo diferencia claramente frente a rivales como el Volvo EX90 o el Mercedes EQS SUV.

El EV9 es el Kia más lujoso de la gama

El espacio es uno de sus grandes argumentos, con configuraciones de siete plazas (2+3+2) o seis plazas (2+2+2), además de un maletero de 312 litros con 52 litros adicionales delanteros, ampliable hasta 2.393 litros. La versión de siete plazas arranca en 60.920 euros. Mientras que la de seis plazas sube a 62.020 euros, ofreciendo un plus de confort en la segunda fila.

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En el apartado mecánico, el EV9 monta un sistema de doble motor eléctrico con 384 CV y 600 Nm, tracción total y batería de 105 kWh, lo que le permite alcanzar hasta 497 km de autonomía WLTP.

Prestaciones de deportivo y equipamiento de lujo

Sus prestaciones son destacables, con un 0 a 100 km/h en 5 segundos y una velocidad máxima de 200 km/h, manteniendo un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia. Además, su arquitectura de 800 voltios permite carga ultrarrápida de hasta 240 kW, pudiendo recuperar hasta 219 km en 15 minutos, lo que mejora mucho su usabilidad.

El equipamiento en acabado GT Line es muy completo, con llantas de 21 pulgadas, techo solar, triple pantalla, cámara 360º, asientos tipo relax, climatizador trizona, bomba de calor y asistentes avanzados, posicionándolo como una alternativa real a SUV eléctricos mucho más caros.