El nuevo Suzuki es el coche más bonito en la historia de la marca

Coches y Motos 25 ABR 2026 - 12:22h.

El nuevo eVitara apunta a ser un éxito para la marca japonesa

Suzuki se divorcia del Toyota RAV4

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La llegada del Suzuki eVitara marca un punto de inflexión en la trayectoria estética de la firma japonesa. Este nuevo modelo no solo introduce una propuesta completamente renovada en términos de movilidad, sino que también redefine el lenguaje de diseño de la marca con una apuesta mucho más ambiciosa. Durante años, Suzuki ha priorizado la funcionalidad por encima de la forma, pero con este lanzamiento se percibe un cambio evidente hacia una concepción más emocional del automóvil.

El eVitara destaca desde el primer vistazo por sus proporciones equilibradas y una silueta que combina robustez con dinamismo. La carrocería presenta superficies limpias y bien definidas, con un tratamiento de líneas que aporta tensión visual sin resultar recargado. En este sentido, el modelo consigue proyectar una imagen moderna y sofisticada, alejándose de planteamientos más conservadores vistos anteriormente en la gama.

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Un diseño que eleva el estándar de Suzuki

El frontal del Suzuki eVitara concentra gran parte de su personalidad. La parrilla adopta un diseño más protagonista, integrada con unos grupos ópticos estilizados que aportan una firma lumínica distintiva. Este conjunto genera una percepción de mayor anchura y presencia sobre la carretera, reforzando su carácter. Llama especialmente la atención la forma en la que los elementos están integrados, transmitiendo una sensación de cohesión poco habitual en modelos anteriores de la marca.

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En la vista lateral, el trabajo de diseño se traduce en una línea de cintura ascendente que aporta dinamismo, acompañada por unos pasos de rueda marcados que refuerzan su imagen robusta. Las llantas, de gran tamaño y diseño específico, contribuyen a completar una estética que busca destacar sin caer en excesos. La parte trasera mantiene esa coherencia visual, con unos pilotos bien definidos y un portón que enfatiza la solidez del conjunto.

El salto cualitativo también se percibe en el interior. El habitáculo del eVitara apuesta por una disposición más moderna, con un salpicadero de líneas horizontales que transmite amplitud. Los materiales utilizados elevan la sensación de calidad, con ajustes más precisos y una atención al detalle superior a la vista en generaciones anteriores. La integración de la pantalla central y el cuadro de instrumentos digital refuerza esa percepción tecnológica.

En términos de equipamiento, el modelo incorpora soluciones actuales tanto en conectividad como en asistencia a la conducción. Estas tecnologías no solo mejoran la experiencia a bordo, sino que también sitúan al eVitara en una posición competitiva dentro de su segmento. Todo ello se presenta de forma coherente con la nueva identidad visual del vehículo.

El Suzuki eVitara representa mucho más que un nuevo modelo dentro de la gama. Supone una declaración de intenciones por parte de la marca, que demuestra su capacidad para evolucionar en diseño sin perder su esencia. La combinación de una estética cuidada, un interior mejorado y una propuesta tecnológica actual lo posiciona como uno de los lanzamientos más relevantes de Suzuki en los últimos años.