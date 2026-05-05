La nueva Kawasaki es la deportiva más bonita de 2026 y destaca por un diseño radical

Coches y Motos 05 MAY 2026 - 01:18h.

Es sin duda alguna la moto deportiva más bonita del año

La Kawasaki más agresiva de la historia es de 2004

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La nueva Kawasaki Ninja es sin duda alguna la moto deportiva más bonita del año, y destaca por tener un diseño radical y de alto rendimiento, con unas prestaciones a la altura de unas pocas elegidas. Se mantiene entre las mejores opciones que ofrece el mercado tras su última actualización, y a todo el mundo que la ha visto le ha quedado claro que es una compra muy interesante. Porque esta ZX 6R es una maravilla audiovisual, con un nivel técnico insuperable.

Recientemente, ha estrenado dos decoraciones que la hacen ser todavía más atractiva, aunque lo más destacado de todo es su impresionante motor, que nos parece una auténtica obra de arte. Se trata de un tetra cilíndrico de poco más de 630 centímetros cúbicos de cilindrada, que mantiene el carácter de las super sport, y que brilla a altas revoluciones. El propulsor es de refrigeración líquida, cuatro tiempos y doble árbol de levas, con embrague anti-rebote, quickshifter en subida, y un consumo homologado de 6,1 litros por cada 100 kilómetros.

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La potencia declarada es de 124 CV a 13.000 revoluciones por minuto, y el par máximo es de 129 Nm, por lo que en esta moto se prioriza la diversión a altas velocidades, descuidando el apartado más tecnológico, como la IMU o el acelerador electrónico. Lo que sí tiene son modos de conducción seleccionables, así como control de tracción o modos de potencia, y tampoco hay que olvidarse de la pantalla TFT con conectividad, para hacerla más completa.

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