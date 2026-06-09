La moto que planta cara a la BMW R 1300 GS y destaca por su relación calidad-precio

Coches y Motos 09 JUN 2026 - 09:43h.

Es una moto que ofrece sus mejores prestaciones en la carretera

BMW tiene la trail más fácil de conducir

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Sabemos que la BMW R 1300 GS es una moto fantástica y prácticamente inmejorable en muchos aspectos, con una relación calidad-precio muy interesante. Pero es que tenemos otra opción que es igual de llamativa, y que a mucha gente le parece incluso superior. Es el caso de la Suzuki V-Strom 1050, una moto creada para conseguir que todos los usuarios disfruten de ella sobre el asfalto, dejando de lado su faceta más adventure.

Es una moto que ofrece sus mejores prestaciones en la carretera, lo que explica los cambios que ha recibido en las llantas, los neumáticos y las suspensiones, para hacerla más segura y cómoda. Y, lógicamente, donde no podía tener margen de error era en el motor, que es un bicilíndrico en V, con tecnología de doble encendido, válvulas de escape huecas y rellenas de sodio, para ayudar a reducir la temperatura, embrague asistido y caja de cambios de seis velocidades.

La potencia que declara el motor es de 107 CV, con un consumo medio homologado de 5,2 litros por cada 100 kilómetros, capaz de entregar una potencia lineal desde bajas revoluciones. Y entre otras muchas cosas, incorpora shifter de subida y bajada, control de tracción configurable, ABS en curva, control de crucero, acelerador electrónico, asistente de arranque en pendiente, modos de conducción seleccionables o sistema low rpm assist.

La Suzuki V-Strom 1050 puede ser tuya

Si buscas adquirir esta Suzuki V-Strom 1050, tienes que saber que únicamente se necesitan un total de 14.999 euros para hacerla tuya, lo que es una cifra más que razonable, que incluye ocho años de garantía. Nos parece una inversión que merece mucho la pena realizar, y que es evidente que está totalmente justificada.