La alternativa a la BMW R 1300 GS, más equipada y con una presencia sobresaliente

Coches y Motos 06 JUN 2026 - 13:59h.

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Si estás buscando una alternativa convincente e interesante a la BMW R 1300 GS, la respuesta se encuentra dentro del catálogo de Harley-Davidson, donde tenemos localizada una moto que sensacional. Está todavía más equipada, y con una presencia excelente, lo que acaba por consagrar a la Pan America 1250 Special como una de las mejores compras que se pueden realizar en estos momentos, sin ningún tipo de duda. Por este motivo, vale la pena echarle un vistazo.

Mantiene la dualidad entre el asfalto y la tierra, y está disponible en varias gamas de colores, que son el gris, el negro y el naranja, compartiendo todos el acabado black. El propulsor Revolution Max 1250 es lo que la hace tan especial y distinta, pues gracias a su configuración en V, es capaz de entregar una potencia máxima de 150 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par motor de 128 Nm a 6.750 rpm. Esto también garantiza una conducción cómoda en todo momento.

Y el apartado electrónico es otro de sus puntos fuertes, con numerosas ayudas a la conducción que proporciona la IMU. Entre ellos, se pueden mencionar el control de tracción, el ABS, el sistema de frenada combinada, el asistente de arranque en pendiente, el control de par motor o el control anti-caballito. Y, por supuesto, no le podía faltar una pantalla TFT integrada de 6,8 pulgadas, a todo color, que tiene conectividad sencilla.

La Harley-Davidson Pan America 1250 Special cuesta 22.400 euros

Lejos de lo que podíamos pensar en un principio, la realidad es que esta Harley-Davidson Pan America 1250 Special tiene un coste realmente apetecible, pues no hacen falta más que un total de 22.400 euros si deseas tenerla en tus manos. Sin duda, es toda una ganga.