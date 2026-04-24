La Harley-Davidson más carismática de la historia es de 2001

Coches y Motos 24 ABR 2026 - 15:44h.

Se convirtió al instante en todo un éxito en ventas

Harley-Davidson está a un paso de la desaparición

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Harley-Davidson es sinónimo de carisma, aunque si hay un modelo en especial que puede presumir de esto, y que es realmente distinto a los demás que hemos visto, ese es sin duda el V-Rod. Desde que salió a la venta por primera vez, en el lejano año 2001, significó un antes y un después, y no dejó de crecer y de evolucionar. Se convirtió al instante en todo un éxito en ventas, y acabó por arrasar y tener una amplia legión de seguidores.

Muchos la definen como la blasfemia encarnada en moto, y entre sus principales características, destacan el revolucionario y silencioso motor, derivado del desarrollo de un antiguo proyecto que no llegó a buen puerto. Este propulsor que equipa es un bicilíndrico en V de 1130 centímetros cúbicos de cilindrada, con refrigeración líquida y cuatro válvulas por cilindro, así como doble árbol de levas, eje de equilibrado, inyección electrónica y una sensacional potencia de 115 CV.

Esta moto no vibraba ni emitía traqueteos, lo que la convertía en una de las Harley-Davidson más cómodas y agradables de manejar. El depósito de combustible se encontraba bajo el asiento, y el único color en el que se podría encontrar era el plateado. Pero lo mejor, como es costumbre en la firma de Milwaukee, se encontraba en el apartado estético, siguiendo los cánones de las dragster, con horquillas de barras gruesas o las llantas de aleación.

La Harley-Davidson V-Rod salió a la venta por 23.000 euros

Tampoco era un modelo excesivamente costoso, pues para hacerte con esta Harley-Davidson V-Rod en su momento, bastaba con desembolsar un total de 23.000 euros, lo que a todas luces nos parece una cantidad más que razonable. En estos momentos, cuesta encontrar alguna de segunda mano, y en perfecto estado, pero todavía es una moto de 10.