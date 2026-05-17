Harley-Davidson da un giro con una moto más moderna y fácil de usar de lo habitual

Coches y Motos 17 MAY 2026 - 02:58h.

Hay detalles que aún no se han revelado y todavía no ha salido a la venta en Europa

Harley-Davidson subasta el icono de la marca

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En Harley-Davidson buscan recuperar el prestigio y el caché que han perdido en los últimos años, y una de sus grandes esperanzas es un modelo al que han puesto el nombre de Nightster. Hay detalles que aún no se han revelado, y todavía no ha salido a la venta en Europa, pero ya la han presentado y han logrado generar mucha expectación entre el público. Porque, sin duda alguna, se trata de una moto increíble en todos los sentidos, que no decepciona.

Hay tres colores distintos para que elijas cuál es el que más te convence, con un motor sorprendentemente ligero para su tamaño, aunque no se queda atrás si hablamos de prestaciones. Porque el propulsor bicilíndrico en V que tiene equipado entrega una potencia de 89 CV, a 7.500 revoluciones por minuto, con un par motor de 95 Nm a 5.750 rpm. No es la moto más rápida ni la más potente, pero tampoco hay que olvidar que tiene una cilindrada de 975 centímetros cúbicos, así que no es la más grande de la marca.

Dispone de tres modos de conducción seleccionables, además de control de tracción y sistema de control de freno motor, sin descuidar el ABS, como no podía ser de otra forma. Y pasando a la instrumentación que equipa, lo que nos encontramos es con una pantalla LCD integrada en el cuadro analógico redondo, de cuatro pulgadas. Es cierto que podía ser más grande, pero es una de las pocas pegas que le encontramos, mientras que su depósito tiene una capacidad de 11,5 litros, para una buena autonomía.

No sabemos todavía el precio que tendrá la Harley-Davidson Nightster

Como hemos comentado previamente, todavía desconocemos el precio que tendrá esta Harley-Davidson Nightster, ni cuándo saldrá a la venta oficialmente. Pero suponemos que tendrá un coste razonable, si desean que sea un éxito.