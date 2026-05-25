Más bonita y, para muchos, mejor que la Harley-Davidson Low Rider S

Coches y Motos 25 MAY 2026 - 21:30h.

Reúne todo lo que buscan los amantes de las cruiser americanas

Harley-Davidson subasta el icono de la marca

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Sabemos que las comparaciones nunca son agradables, pero es que hay veces que no se pueden evitar. Y al ver la Chief Dark Horse, rápidamente se nos ha venido a la cabeza la Harley-Davidson Low Rider S, que es bastante similar en muchos aspectos, aunque en caso de tener que escoger entre una de las dos, sin duda alguna nos quedamos con la primera de todas. Es sensacional y una de las mejores propuestas, y que más merecen la pena de adquirir.

Reúne todo lo que buscan los amantes de las cruiser americanas, con un diseño sencillo, a la par que elegante y poderoso, con un musculoso y potente motor V2. Y gracias a la electrónica actual que equipa, es bastante segura, por lo que cuesta mucho encontrar puntos débiles. El motor que encontramos en el interior es un V2 refrigerado por aire que recibe el nombre de Thunderstroke 116, con una cilindrada de 1890 centímetros cúbicos.

La entrega del par motor que tiene es sensacional, de 156 Nm a 3.300 revoluciones por minuto, y con hasta tres modos de conducción diferentes. Asimismo, no le faltan otras ayudas como el control de tracción, que siempre es de agradecer, mientras que la autonomía también es realmente importante, gracias a una capacidad del depósito de 15,1 litros. Y en el equipamiento también nos encontramos con una pantalla TFT con conectividad móvil.

La Indian Chief Horse tiene un precio sorprendente

Aunque si hay algo que nos ha llamado especialmente la atención a todos es ver el irrisorio coste que se necesita pagar a cambio de la Indian Chief Horse, pues es bastante más barata y accesible de lo que puede parecer en un principio. Para ser más exactos, tan solo se necesita un total de 17.990 euros si deseas conseguirla en propiedad.