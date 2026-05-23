Royal Enfield amplía su gama retro con una moto pensada para quienes buscan sencillez y estilo

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 19:49h.

Pensada para aquellos que buscan sencillez y estilo clásico

Más bonita que la Royal Enfield Himalayan 450 y, para la mayoría, más avanzada

Compartir







Pocas motos nos gustan más que la Royal Enfield Shotgun 650, una custom de media cilindrada que tiene una clara decoración de estilo retro, pensada para aquellos que buscan sencillez y estilo clásico. Cuenta con un importante número de accesorios para personalizarla a tu gusto, y no está reñida con la ergonomía, que es bastante cómoda, lo que hace que se pueda manejar sin problema alguno a largas distancias, garantizando un confort total.

Si pasamos al interior de la moto, lo que nos encontramos es con un propulsor bicilíndrico de 648 centímetros cúbicos de cilindrada, que en 2025 se actualizó para cumplir con la normativa Euro 5+. Es una moto que se puede manejar sin problema aunque solamente dispongas del carné A2, gracias a que tiene una potencia de 47 CV a 7.250 revoluciones por minuto, situándose al límite de lo permitido. Y la parte ciclo tampoco se queda atrás.

Showa suministra la horquilla invertida Big Piston y los dos amortiguadores traseros, regulables en precarga en cinco niveles, mientras que la frenada se confía a un disco por rueda. Y el equipamiento también es otro de los puntos fuertes que tiene la moto, con una instrumentación que combina elementos analógicos y digitales, como el sistema de navegación Trippier. Por supuesto, la iluminación es full LED, con un faro delantero de estética neo retro.

Consigue la Royal Enfield Shotgun 650 por 7.387 euros

Algo que también llama la atención rápidamente es ver el asumible precio que se necesita pagar a cambio de esta Royal Enfield Shotgun, pues únicamente hace falta una inversión total de 7.387 euros para que pueda ser tuya y que esté en el garaje de tu casa. Una cifra ridícula que se puede pagar cómodamente, y que nos parece que queda totalmente amortizada.