Más bonita que la Royal Enfield Himalayan 450 y, para la mayoría, más avanzada

Coches y Motos 06 MAY 2026 - 15:33h.

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No se puede discutir que la Royal Enfield Himalayan 450 es una moto estupenda, pero hay otras alternativas mucho más completas y avanzadas. Es cuestión de gustos, y habrá muchas opiniones diferentes, pero al menos nosotros opinamos que la Kove Rally 450 es una moto que no tiene absolutamente nada que envidiarle, y que, de hecho, es mucho más interesante. Sobre todo, en cuanto descubras sus prestaciones, y su nivel de equipamiento, y el precio tan accesible que tiene.

Es una moto totalmente enfocada al off-road, y una de sus principales virtudes es que no hace falta pagar extras ni nada por el estilo, ya que viene totalmente equipada de serie con lo que te hace falta. Además, tanto el carenado como los depósitos auxiliares están homologados, y no es necesario que los desmontes aunque quieras pasar la ITV. En este 2026 ha tenido una pequeña actualización, que le ha permitido incluir un ojo de buey para ver el nivel de aceite, aparte de tener un reajuste de las suspensiones o un mapping de motor modificado para una respuesta más suave.

Y con todos los depósitos que tiene incluidos, en total le caben 29 litros de gasolina, lo que se puede traducir en una autonomía simplemente espectacular, para poder ir donde quieras sin preocuparte por repostar. El motor que equipa es de 450 centímetros cúbicos de cilindrada, con 42 CV de potencia, aunque puede llegar a superar los 50 CV si se le modifica el escape y el filtro del aire, si bien esto haría que dejara de estar permitida para el carné A2. Y, por supuesto, tiene una pantalla TFT con conectividad.

El precio de la Kove Rally 450 es de apenas 7.999 euros

Pero lo mejor de todo es que comprar esta Kove Rally 450 no te obliga a tener que hacer una gran inversión, pues basta con pagar un total de 7.999 euros si quieres tenerla en tu garaje.