KTM convierte la ganadora del Rally Dakar en una moto de calle que puedes llevarte a casa

Coches y Motos 11 ABR 2026 - 14:32h.

Es un 10 sobre 10, y se merece todo el reconocimiento posible

El nuevo motor de KTM es la mejor de la marca

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En KTM han aprovechado el tirón mediático que ha tenido la moto que ganó el Rally Dakar para convertirla en una moto de calle, y que sea su próximo éxito en ventas. Se trata de la KTM 890 Adventure R Rally 2026, una moto que es espectacular en todos los sentidos y que difícilmente nos puede parecer más interesante y atractiva. Es un 10 sobre 10, y se merece todo el reconocimiento posible, ya que a nosotros nos ha enamorado desde el primer minuto.

Tiene unas suspensiones y una ergonomía insuperables, que la hacen ser una moto ideal para tus rutas off-road, aunque también la vas a poder utilizar durante el día a día sin ningún problema. En el apartado mecánico, lo primero que destaca es su motor bicilíndrico de 899 centímetros cúbicos de cilindrada, con una potencia de 106 CV y un par máximo de 100 Nm a 6.500 revoluciones por minuto. Y no le falta ni el quickshift, ni múltiples modos de conducción, ABS off road, control de tracción o modo rally.

También cuenta con una pantalla integrada TFT de 5” con conectividad y navegación turn by turn, escape Akrapovic o estriberas de competición de fábrica. Se trata de una edición limitada, que no se sabe cuánto tiempo va a estar disponible, por lo que te recomendamos que no te demores en conseguirla si te gusta. Cuenta con garantía premium de fabricante, y con una cobertura válida por cuatro años desde el momento de la adquisición.

Esta KTM 890 Adventure R Rally 2026 supera los 21.000 euros

Obviamente, no iba a ser la moto más barata del mercado, por todo lo que ofrece, y esto provoca que el precio a desembolsar por ella sea de 21.799 euros. Pero creemos que vale la pena para poder conseguir esta KTM 890 Adventure R Rally 2026.