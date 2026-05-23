Suzuki mantiene viva una de sus motos más icónicas con una versión adaptada a la era moderna

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 16:38h.

Cumple con la normativa Euro 5+, y también se puede destacar la introducción del quickshifte

La nueva Suzuki naranja es un imán de miradas

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En Suzuki mantienen viva una de sus motos más icónicas, con una versión adaptada a la era moderna, y que no nos puede parecer más interesante y llamativa. Se trata de la Katana, fácilmente reconocible para todos, no solamente por su peculiar nombre, sino también, por su original diseño. Se han cumplido 45 años desde su creación, y lo han celebrado por todo lo alto, haciendo que sea más llamativa e interesante que nunca en todos los aspectos.

Cumple con la normativa Euro 5+, y también se puede destacar la introducción del quickshifter, los nuevos resortes de válvulas, el acelerador ride-by-wire, los nuevos árboles de levas de admisión y de escape, el aumento de potencia o el control de tracción en cinco niveles de intervención. La estética mantiene la esencia ochentera, empezando por el faro delantero cuadrado o las formas angulosas del depósito y de las tapas laterales, que quedan perfectamente con el pequeño colín trasero.

En cuanto al motor, equipa un propulsor de 999 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia bastante interesante, de 152 CV a 11.000 revoluciones por minuto, con un par realmente uniforme. También hay que mencionar los tres mapas de motor seleccionables, el embrague anti-rebote o el shifter bidireccional, así como una instrumentación mediante pantalla LCD totalmente digital. Mientras que la capacidad del depósito de combustible llega hasta los 12 litros.

La Suzuki Katana tiene un precio de 16.315 euros

En Suzuki le han colocado un precio muy razonable a esta Katana, que sigue siendo una compra apta para todos los bolsillos. Porque para conseguirla, no te va a hacer falta desembolsar más que un total de 16.315 euros, lo que creemos que es una cantidad muy justa. No lo dudes y hazte con ella, estamos seguros de que celebrarás esta adquisición durante mucho tiempo.