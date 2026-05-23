Harley-Davidson apuesta por un diseño musculoso y un enfoque más tecnológico en su nueva generación

Coches y Motos 23 MAY 2026 - 13:29h.

El consumo es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros

No es como una Harley Davidson, pero sí muy bonita y española

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En Harley-Davidson han presentado un nuevo modelo que rápidamente ha logrado causar sensación y estar en el punto de mira. No es para menos, viendo el diseño musculoso que tiene, así como su enfoque más tecnológico, adaptado a la nueva generación. Ha recibido el nombre de Sportster S, y es una remodelación de la anterior versión, a la que han mejorado y actualizado para conseguir que sea mejor que nunca, con un amplio abanico de colores, que incluyen el gris, el rojo, el azul y el negro.

Entre las principales características de esta moto, se pueden mencionar las suspensiones Showa o los frenos Brembo, las nuevas tapas del cárter o el motor bicilíndrico en V. El diseño y el sistema de distribución variable aseguran una importante entrega de potencia y un sensacional par motor, que aseguran una conducción deportiva y agresiva. Si hablamos de cifras en concreto, este propulsor de 1252 centímetros cúbicos de cilindrada declara una potencia de 121 CV a 7.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 125 Nm a 6.000 rpm.

El consumo es de 5,1 litros por cada 100 kilómetros, lo que nos parece realmente razonable considerando el tamaño del motor y sus prestaciones. La parte ciclo tiene carácter propio, aunque lo que más destaca es su avanzado nivel de equipamiento, al que no le falta absolutamente de nada. Porque presume de tener control de tracción en curva, ABS en curva, sistema anti-wheelie, control de freno motor, cuatro modos de conducción, control de crucero y una pantalla TFT de 4 pulgadas redonda con navegador.

El precio de la Harley-Davidson Sportster S no ha sido anunciado aún

Todavía será necesario esperar un poco más de tiempo para conocer el precio que tendrá la Harley-Davidson Sportster S, que no ha sido anunciado aún.