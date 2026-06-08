Mejor y, para la mayoría, más bonita que la Kawasaki Ninja 650

Coches y Motos 08 JUN 2026 - 13:21h.

La imagen de la moto es especialmente llamativa, con unas líneas modernas marcadas en el frontal

La Kawasaki más agresiva de la historia es de 2004

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Si hay una moto que nos consigue deleitar a todos nada más verla, esa es sin duda la Kawasaki Ninja 650, que no deja de acumular adeptos. No obstante, hay otras alternativas que están a la misma altura, o incluso por encima, como es el caso de la Aprilia RS 660, que no tiene nada que envidiarle, y que cada vez tiene más reconocimiento en el sector de las super sport. Porque es impresionante de principio a fin, con una estética y unas prestaciones maravillosas.

Tiene un enfoque claramente deportivo, orientado hacia las personas que les gusta disfrutar de la adrenalina y sentir la velocidad punta. Además, recientemente se renovó con un mejorado diseño con alerones aerodinámicos, inspirados en las motos de competición, aparte de recibir la homologación Euro 5+, que es prácticamente indispensable en las motos nuevas. Esto sin descuidar un motor más potente y una electrónica mejorada, lo que le da un plus en todos los aspectos.

La imagen de la moto es especialmente llamativa, con unas líneas modernas marcadas en el frontal, además de iluminación full LED. Y no se queda atrás si hablamos de prestaciones, pues tiene un motor de dos cilindros en línea de 660 centímetros cúbicos de cilindrada, con un tamaño compacto que es capaz de entregar una potencia de 105 CV, dotado de aceleración ride-by-wire. Y cuenta también con ayudas como el control de tracción, el quickshifter, el control de freno motor o el ABS en curva. Por supuesto, tampoco le falta la instrumentación TFT digital con dos modos de presentación.

La Aprilia RS 660 cuesta 12.300 euros

En caso de que te acabes por convencer de la adquisición de la Aprilia RS 660, tienes que saber que bastará con hacer una inversión total de 12.300 euros, lo que nos parece una verdadera ganga.