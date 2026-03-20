Más tecnológica que la Ducati DesertX y, para muchos, más práctica que la BMW F 900 GS

Coches y Motos 20 MAR 2026 - 12:24h.

Destaca por su capacidad touring y su gran dote de prestaciones en asfalto, que la han hecho convertirse en una de las referencias dentro del segmento

Ducati tiene la moto más bonita del mundo

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Sabemos que las comparaciones siempre resultan odiosas, pero no hemos podido resistirnos a hacerlo con la KTM 890 SMT 2026, que nos ha encantado por completo, y que es más completa, tecnológicamente hablando, que la Ducati Desert X. Además, también resulta más práctica que la BMW F 900 GS, por lo que recomendamos mucho echarle un vistazo y valorar con calma todo lo que puede ofrecerte, que no es poco, ya que es imposible que te llegues a arrepentir.

Esta moto destaca por su capacidad touring y su gran dote de prestaciones en asfalto, que la han hecho convertirse en una de las referencias dentro del segmento. Cuenta con un avanzado sistema de asistencia al pilotaje, proporcionando un mayor control en diferentes escenarios, gracias al ABS, el MTC y los diversos modos de conducción que tiene incluidos. Esto permite sacar el máximo rendimiento siempre que lo desees, sin preocuparte por nada.

La carrocería de esta KTM 890 SMT 2026 se ha actualizado para conseguir que sea todavía más increíble, y está preparado para todo. Pasando al motor, nos encontramos con un bicilíndrico en paralelo de cuatro tiempos, con una cilindrada de 889 centímetros cúbicos, que está asociado a una caja de cambios de seis velocidades. La refrigeración es líquida, y tiene una potencia y un par motor increíbles, que garantizan una velocidad punta sensacional.

El precio, lo mejor de la KTM 890 SMT 2026

Si todavía tienes alguna clase de duda, se te despejará por completo al conocer que esta KTM 890 SMT 2026 puede estar en el garaje de tu casa desembolsando apenas un total de 13.999 euros, lo que resulta una cantidad más que razonable y justificada. No lo pienses más y aprovecha esta oportunidad que se te ha presentado para adquirirla.