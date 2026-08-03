Ducati convierte en accesible su moto trail más aventurera con una versión más económica de acceso

Coches y Motos 03 AGO 2026 - 10:10h.

Está situada en el ranking de inversiones más inteligentes

Ducati revoluciona la forma de cambiar las marchas

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En Ducati han conseguido confeccionar la que es su moto más aventurera dentro del segmento de las trail, con un precio que la acaba por convertir en algo irresistible y muy tentador. Se trata de la Desert X, un modelo que nos parece increíble desde que salió a la venta por primera vez, aunque con el paso del tiempo se ha seguido actualizando y renovando para acabar de hacerla tan llamativa, lo que la sitúa en el ranking de inversiones más inteligentes.

Entre sus principales novedades, cabe destacar el propulsor que equipa, totalmente rediseñado, el chasis de aluminio mono casco, un depósito de gasolina más pequeño, unos frenos delanteros menores o un nuevo control en la piña izquierda. Lo más importante, obviamente, es el interior, donde se encuentra el nuevo motor V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada y dos cilindros en V, capaz de rendir a 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 92 Nm a 7.000 rpm.

Cuenta con un característico sistema de distribución variable con alzada variable de las válvulas de admisión, y el consumo declarado es de unos razonables 5,4 litros por cada 100 kilómetros. En cuanto a la electrónica, incorpora una IMU de seis ejes que recoge toda la información necesaria, y que se encarga de gestionar el ABS, el control de tracción, el control anti-caballitos, el control de freno motor y los seis modos de conducción. Y para rematar la faena, nos topamos con una pantalla TFT de 5 pulgadas en la instrumentación.

La Ducati Desert X puede ser tuya a cambio de 17.590 euros

Si acabas de quedar convencido con la adquisición de la Ducati Desert X, tienes que saber que basta con poner sobre la mesa un total de 17.590 euros, un precio que está totalmente dentro de la lógica.