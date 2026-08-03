EBRO renueva el s800 PHEV con más confort y tecnología

EBRO actualiza uno de los modelos clave de su gama electrificada

Más bonito que el EBRO S700, pero barato, este nuevo SUV híbrido está empezando a cambiar el mercado

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EBRO actualiza uno de los modelos clave de su gama electrificada con la llegada del nuevo s800 PHEV 2027, una evolución que incorpora novedades estéticas, mejoras de confort y un equipamiento más completo sin modificar la mecánica híbrida enchufable del SUV de siete plazas.

La marca mantiene así su apuesta por un vehículo orientado a quienes buscan combinar espacio, eficiencia y tecnología. El s800 PHEV conserva un sistema de propulsión de 279 CV que combina un motor de gasolina 1.5 TGDI DHE con un sistema eléctrico de alta eficiencia, una configuración que permite recorrer hasta 90 kilómetros en modo completamente eléctrico y superar los 1.100 kilómetros de autonomía total.

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Entre las principales novedades exteriores destaca una nueva parrilla frontal con un diseño geométrico basado en cuadrados. Según la compañía, esta solución se inspira en la ciudad de Barcelona, origen del proyecto industrial de EBRO, y pretende transmitir una imagen más moderna, tecnológica y reconocible para reforzar la identidad de la gama electrificada.

Un diseño renovado con mayor sensación de calidad

La nueva parrilla forma parte de la evolución del lenguaje estético de la marca, una filosofía que combina funcionalidad, modernidad e inspiración mediterránea. Con ella, EBRO busca trasladar al vehículo conceptos como el orden, la luminosidad y la personalidad asociados tanto a Barcelona como al entorno donde desarrolla su actividad.

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Las novedades también alcanzan al habitáculo. El s800 PHEV MY27 incorpora un techo interior acabado en negro que incrementa la sensación de calidad percibida y aporta una atmósfera más sofisticada. El objetivo de la actualización pasa por ofrecer una experiencia más cuidada para conductor y pasajeros sin alterar el amplio espacio interior que caracteriza al modelo.

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El acabado Luxury añade además un asiento eléctrico para el acompañante con regulación de seis posiciones, incluyendo por primera vez el ajuste en altura. Esta mejora está orientada a aumentar el confort, especialmente durante los desplazamientos largos, y responde a una de las demandas más habituales de los clientes.

Mecánica híbrida enchufable

Pese a las novedades en diseño y equipamiento, el SUV conserva intacta su propuesta mecánica. El sistema híbrido enchufable sigue ofreciendo 279 CV de potencia y una autonomía eléctrica de hasta 90 kilómetros, cifras que permiten afrontar la mayoría de los trayectos diarios sin consumir combustible y realizar viajes largos gracias a una autonomía conjunta superior a los 1.100 kilómetros.

Con capacidad para siete ocupantes, el modelo continúa posicionándose como una de las alternativas más completas dentro del segmento de los SUV híbridos enchufables, al combinar eficiencia, espacio, tecnología y un elevado nivel de equipamiento.

El nuevo EBRO s800 PHEV MY27 llegará durante las próximas semanas, ampliando la oferta electrificada del fabricante con una evolución centrada en mejorar la experiencia de uso sin renunciar a las prestaciones.