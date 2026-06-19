No es el EBRO más atractivo, pero sí el más barato y uno de los mejores del segmento

Coches y Motos 19 JUN 2026 - 20:04h.

Etiqueta ECO, bloque HEV, mucha eficiencia y un acabado muy top

Ebro cae a precio de MG con una rebaja de escándalo

Compartir







La nueva etapa de EBRO está generando mucho interés entre los conductores españoles. La marca ha regresado al mercado con una gama de SUV moderna, bien equipada y competitiva. Entre todos ellos hay modelos más grandes o llamativos, pero el que probablemente tiene más argumentos para convertirse en un éxito de ventas es el EBRO S400, el SUV más accesible de la firma y también el más pequeño, pero que por medidas también sirve para escapadas o vacaciones.

Un modelo que, en un segmento donde cada vez es más difícil encontrar alternativas equilibradas por menos de 25.000 euros, arranca desde 19.990 euros sujetos a financiación o 23.480 euros al contado. Una cifra que le permite competir directamente con modelos como el Peugeot 2008 o el MG ZS, dos de los referentes entre los SUV compactos.

PUEDE INTERESARTE Ebro tiene un problema que va a más

Así es el SUV más pequeño de EBRO

Además, no hablamos de un vehículo pequeño. Con 4,32 metros de longitud, ofrece unas dimensiones muy aprovechables para el uso familiar. El espacio interior está bien resuelto y el maletero alcanza 430 litros, ampliables hasta 1.155 litros. Un dato que lo sitúa entre los modelos más prácticos de su categoría.

PUEDE INTERESARTE El precio del Ebro S900 desafía a MG

Para moverse, el S400 utiliza una mecánica híbrida HEV que combina un motor de gasolina 1.5 DHE de 95 CV con un potente motor eléctrico de 204 CV. La potencia conjunta alcanza los 211 CV, una cifra poco habitual en este nivel de precios. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 8,9 segundos y mantiene un consumo medio inferior a 5,5 litros cada 100 kilómetros.

Dos acabados a escoger

El equipamiento también juega un papel fundamental. El acabado Premium incorpora de serie llantas de aleación de 17 pulgadas, faros LED, cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas, pantalla multimedia de 12,3 pulgadas, Android Auto, Apple CarPlay, climatizador bizona y sensores de aparcamiento. Un nivel tecnológico difícil de encontrar en muchos rivales directos.

PUEDE INTERESARTE Estos son los tres inconvenientes que tiene el EBRO S700 PHEV

A todo ello se suman numerosos asistentes de seguridad. Incluye control de crucero adaptativo, detección de ángulo muerto, aviso de tráfico cruzado trasero, asistente de mantenimiento de carril, detector de fatiga y sistema de llamada de emergencia e-Call. Un conjunto muy completo incluso para los estándares actuales.

Por encima se sitúa el acabado Excellence, disponible desde 21.990 euros financiados o 24.894 euros al contado, que añade tapicería Eco Skin, asientos delanteros calefactados, regulación eléctrica para el conductor, iluminación ambiental y cámara de visión 540º. Además, toda la gama disfruta de una garantía oficial de 7 años o 150.000 kilómetros, incluyendo el sistema híbrido.