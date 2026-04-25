Gonzalo Serrano y el Ebro S700 Luxury, un SUV de 224CV que irrumpe con fuerza en el mercado europeo

Alberto Cercós García 25 ABR 2026 - 18:07h.

El Ebro S700 se presenta como un producto claramente orientado a competir en el segmento SUV europeo

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El regreso del nombre Ebro al sector del automóvil comienza a consolidarse con fuerza en el mercado español. El nuevo Ebro S700 Luxury representa uno de los ejemplos más claros de esta apuesta, combinando diseño llamativo, tecnología actual y un posicionamiento claramente orientado al gusto europeo. Con una potencia de 224 caballos, este SUV se sitúa en un segmento competitivo donde la estética, la conectividad y el confort interior juegan un papel tan importante como las prestaciones. Y en todos esos apartados, el modelo busca destacar. Gonzalo Serrano, en el último programa de 'Más Que Coches', lo confirma.

El frontal del S700 Luxury apuesta por una identidad visual contundente. Destaca una parrilla de gran tamaño en negro piano, enmarcada por detalles cromados que recuerdan a soluciones vistas en marcas premium. El conjunto se completa con el nombre de la marca en posición protagonista y unos grupos ópticos estrechos integrados en los laterales. En la zona inferior, el uso del negro piano continúa en el splitter, con un acabado más mate que aporta contraste. Las nervaduras del capó refuerzan la sensación de volumen y conducen la mirada hacia la parrilla central.

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En el lateral, el modelo refuerza su carácter SUV con protectores de pasos de rueda y bajos que recorren todo el vehículo. El diseño bicolor —con techo en negro y detalles en aluminio en barras y marcos— aporta dinamismo visual. También destacan los tiradores integrados y un juego de líneas que buscan enfatizar la sensación de tamaño y robustez.

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El interior del Ebro S700 y sus prestaciones en carretera

El habitáculo apuesta por una presentación moderna dominada por dos pantallas de 12,5 pulgadas integradas en un mismo panel, una para la instrumentación y otra para el sistema multimedia. La visibilidad es buena y el conjunto busca ofrecer una experiencia de conducción digitalizada sin excesos. El modelo se ofrece con un equipamiento completo en esta terminación Luxury, incluyendo elementos como volante calefactable y hasta siete airbags. En el apartado de garantías, el fabricante ofrece 7 años o 150.000 kilómetros para el vehículo, y hasta 8 años o 160.000 kilómetros para la batería.

En conjunto, el Ebro S700 Luxury se presenta como un producto claramente orientado a competir en el segmento SUV europeo, con una fuerte apuesta por el diseño, la tecnología y el confort. Su planteamiento busca atraer a un público que valora la relación entre equipamiento, estética y garantía, en un contexto donde la competencia es cada vez más exigente. Además, dentro del mercado, su precio es competitivo: 37.400 euros.