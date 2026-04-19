Gonzalo Serrano prueba el híbrido enchufable de Audi más familiar que hay: el A5 Avant

Alberto Cercós García 19 ABR 2026 - 21:02h.

Gonzalo Serrano prueba las prestaciones del Audi A5 Avant e-hybrid, un familiar que supera los 70.000 euros

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SUV, berlinas, coches pequeños, compactos, coches eléctricos, etc. Cada vez en más cantidad, Gonzalo Serrano trae en 'Más Que Coches' pruebas de ese tipo de vehículos. Es lo que abulta en el mercado actual. Pero el periodista, en el último programa, hace una excepción con un coche familiar. "Este es un familiar clásico y con mucha personalidad", apunta antes de presentar al Audi A5 Avant e-hybrid.

Estéticamente, Serrano destaca el punto deportivo del Audi A5 dentro de la característica de 'familiar' que le representa. De la zona delantera habla de la parrilla central, los grupos ópticos, los perfiles con un concepto redondeado. "Es un efecto visual", indica sobre esos perfiles. También añade positivos comentarios sobre las llantas o el alerón trasero, y el toque deportivo que tiene detrás.

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Gonzalo Serrano

"Sensación de calidad por las nubes". Esas son las primeras palabras de Gonzalo Serrano al abrir las puertas del Audi A5 Avant. Y es que la marca hace las cosas a la perfección: los diseños en el volante, las pantallas en el salpicadero, etc. Serrano también destaca los asientos autorregulables, entre otras cosas. Lo que más le llama la atención es el espacio y la luminosidad interior. "Si es bonito y premium en el interior... solo falta ponerlo en marcha", dice antes de encender el motor del A5.

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Las prestaciones del Audi A5 Avant son muy suculentas. Tiene un motor de gasolina de dos litros y otro eléctrico; combinados, la potencia asciende a los 367CV. Cambio automático, una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora y una autonomía eléctrica de 104 kilómetros. El precio, asusta: 71.300 euros. "Es un coche familiar y con un toque deportivo innegable", zanja Serrano.