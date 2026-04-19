Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 17:28h.

Matarazzo explica por qué escogió a Marrero en lugar de a Remiro

Unai Marrero, un caramelo para los equipos de LALIGA que buscan portero y todavía a precio de ganga

Compartir







La Real Sociedad es campeona de la Copa del Rey por cuarta vez en su historia con Unai Marrero erigido en el gran héroe de la noche en La Cartuja con sus dos paradones en la tanda de penaltis que terminó en éxito txuri urdin. El meta donostiarra era una de las grandes dudas en el once titular de Pellegrino Matarazzo, que decidió finalmente darle entrada en el once por delante de Álex Remiro en una decisión que explicó el técnico neoyorquino.

El estadounidense apostó finalmente por el de San Sebastián por delante del de Cascante siguiendo la tónica durante la Copa del Rey salvo los duelos ante el Alavés de cuartos y la ida ante el Athletic en semis. Allí fue titular el internacional español por delante de Unai ante la lesión en el pómulo de este pero, una vez ha llegado el choque decisivo, el reparto se ha mantenido.

PUEDE INTERESARTE Mikel Oyarzabal apostó por la superstición en el penalti de Pablo Marín: el único de la Real Sociedad

Todo esto, además, con el gran ambiente del vestuario de la Real reflejado en que Remiro fue prácticamente el primero en irse a celebrar con Marrero nada más anotar Pablo Marín el penalti decisivo. El teórico arquero titular también es partícipe de esta Copa y lo ha celebrado como el que más, actuando incluso como reportero de ElDesmarque.

PUEDE INTERESARTE El recuerdo eterno a Aitor Zabaleta en la final: del tifo a la Copa levantada por Oyarzabal

"Estuvo genial. Unai hizo un partido fantástico. Me encanta ver como toma la energía de la afición y, cuando llega el momento, se crece con ella. Es algo especial y no es una coincidencia que parara los dos primeros penaltis. Es una de sus grandes fortalezas. Estoy muy feliz por su actuación. Sea el MVP o no, desde luego tuvo una actuación fantástica. Pero creo que este trofeo va para todo el equipo", declaró Pellegrino Matarazzo en sala de prensa preguntado por el MVP de Marrero.

Pellegrino Matarazzo y la decisión de Unai Marrero por delante de Álex Remiro

Eso sí, el entrenador de la Real Sociedad quiso confirmar que no se trataba de ninguna promesa, sino de una decisión táctica como otra cualquiera: "No hubo ninguna promesa de que jugara, no: decidí que jugara. Pero no hubo ninguna promesa de por medio. Confiamos y confío en Unai. Me gusta dar confianza a los jugadores y confiar en sus fortalezas, y construir el juego alrededor de ellos".

PUEDE INTERESARTE De la locura de los aficionados de la Real Sociedad a las lágrimas de los hinchas del Atleti: así se vivió el penalti de Pablo Marín

"Si Unai está en la portería, está claro que quizá no asumimos tanto riesgo en nuestra posesión. Si Álex está en la portería, que tiene un pie increíble y una capacidad para sacar el balón desde atrás a pesar de estar ante una presión alta, encontramos otras soluciones. Unai Marrero estuvo fantástico por arriba, atrapando muchos balones aéreos en los centros. Y, por supuesto, los dos penaltis que paró, que fueron fantásticos", explicó Matarazzo.

Unai Marrero se vistió de Arconada y no sólo por la camiseta retro de los porteros de la Real Sociedad esta temporada, sino por su actuación en la final de Copa del Rey en La Cartuja. Si el legendario guardameta fue el héroe en la tanda de 1987 en La Romareda también ante el Atlético de Madrid, casi 40 años después tuvo su réplica sobre el estadio sevillano.