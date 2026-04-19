Mikel Oyarzabal apostó por la superstición en el penalti de Pablo Marín: el único de la Real Sociedad

Ángel Cotán 19 ABR 2026 - 17:22h.

El capitán txuri urdin acabó agotado físicamente

El mensaje del Athletic a la Real Sociedad tras ganar la Copa del Rey: "La habéis traído"

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Día uno para la Real Sociedad campeona de la Copa del Rey. El equipo txuri urdin doblegó a un aguerrido Atlético de Madrid gracias a la encomiable labor de Unai Marrero desde el punto de penalti. Antes, los de Pellegrino Matarazzo lograron ponerse por delante en el marcador hasta en dos ocasiones, con goles de Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal. El capitán, experto en marcar en finales, no participó en la tanda decisiva, pero fue una excepción en la plantilla donostiarra.

El internacional español llegó muy justo a la gran cita del pasado sábado en el Estadio La Cartuja. Aunque las dudas se concentraban en Gonçalo Guedes, el capitán txuri urdin también estaba tocado. Pese a ello, Oyarzabal aguantó 78 minutos. Y sin saberlo, pues abandonó el césped con ventaja en el luminoso sevillano, aún quedaba mucho por delante.

Mikel Oyarzabal y su apuesta ganadora por la superstición

El gran especialista de la Real Sociedad, y que ya había superado a Juan Musso desde los once metros en la misma noche, no podría asumir la responsabilidad de lanzar uno de los cinco penaltis. Quizás esta sea la razón por la que Mikel Oyarzabal apostó, con acierto, por la superstición. El capitán sabía lo que había en juego, pero decidió 'sacrificar' un momento eterno por el bien de los suyos.

La Real Federación Española de Fútbol ha compartido en sus perfiles oficiales un inside de los últimos minutos de la gran final copera. Allí se aprecia a la perfección como Oyarzabal, excepción en toda la primera plantilla txuri urdin, decidió no ver como Pablo Marín llevaba la Copa para San Sebastián. En las citadas imágenes se puede observar a un Mikel Oyarzabal abrazado con Álex Remiro y de espaldas a lo que ocurría sobre el terreno de juego del Estadio de La Cartuja. Salió cara.