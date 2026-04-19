Javi Rayo 19 ABR 2026 - 13:38h.

Unai Marrero renovó el pasado mes de febrero pero su valor de mercado es irrisorio

Álex Remiro 'se convierte' en reportero de ElDesmarque y entrevista a sus compañeros de la Real Sociedad

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Unai Marrero es, sin duda, el héroe y gran protagonista del cuarto título de la Copa del Rey de la Real Sociedad. El portero vasco venía siendo protagonista durante todo el torneo pero, las dos penas máximas paradas durante la tanda de penaltis, le encumbraron a ser parte de la historia del conjunto txuri-urdin. A sus 24 ha tenido que conformarse con ser el segundo portero en un equipo donde Álex Remiro lleva años siendo titular indiscutible. A menos de tres meses de que se vuelva a abrir el mercado de fichajes, el cancerbero de Donostia puede ser un auténtico caramelo para aquellos equipos de LALIGA que buscan inquilino para sus porterías.

Unai Marrero renovó hasta 2030 el pasado mes de febrero

Aunque renovó contrato hasta 2030 el pasado mes de febrero, todo hace indicar que Unai Marrero o bien no tiene cláusula de rescisión o si la tiene, es de un precio muy bajo. Basta con echar un vistazo a su precio de mercado -sólo 600.000 euros- para ver que el portero de Donostia puede convertirse en un fichaje a precio de ganga de cara al próximo verano. Son muchos los equipos de LALIGA que buscan guardameta para la próxima temporada y Marrero reúne tres grandes aspectos: es joven, es bueno y es barato.

La Real Sociedad -que aún sigue de celebración y con opciones matemáticas de clasificarse para la Champions League- tendrá que tomar en los próximos meses una difícil decisión: realizar una transición dulce en portería con un Álex Remiro que acaba contrato en 2027 y que en los últimos meses ha despertado el interés del FC Barcelona o, por el contrario, seguir apostando por su todavía portero titular y asumir el riesgo de que algún equipo -de España o de fuera de nuestras fronteras- venga con no mucho dinero y se lleve al héroe de la Copa del Rey.