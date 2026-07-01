Más bonito que el EBRO S700, pero barato, este nuevo SUV híbrido está empezando a cambiar el mercado

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 15:03h.

204 CV de potencia, espacio paras toda la familia y hasta 140 km de autonomía eléctrica

Ebro cae a precio de MG con una rebaja de escándalo

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Durante mucho tiempo, comprar un SUV híbrido enchufable bien equipado obligaba a superar con facilidad la barrera de los 35.000 o 40.000 euros. Sin embargo, los nuevos fabricantes chinos están cambiando las reglas del juego. Uno de los ejemplos más llamativos es el Yooudooo 3 MAX, un modelo que acaba de aterrizar en España dispuesto a hacerse un hueco gracias a una combinación muy difícil de igualar: precio, tecnología y una autonomía sorprendente.

Detrás de este modelo se encuentra Kngloo, empresa especializada en la importación de automóviles chinos. Su propuesta resulta especialmente interesante porque llega a un segmento cada vez más competido. Frente a alternativas como el EBRO S700, apuesta por una imagen más moderna y un planteamiento muy tecnológico, manteniendo además un precio especialmente competitivo para todo lo que ofrece.

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Nuevo SUV híbrido enchufable para toda la familia

Con 4,59 metros de longitud, un habitáculo amplio y un maletero de 469 litros, ampliable hasta 1.452 litros, este SUV está pensado para familias y conductores que buscan un vehículo versátil. Su diseño transmite sensación de robustez, pero también de sofisticación, con líneas limpias y una presencia que difícilmente pasa desapercibida.

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En el apartado mecánico combina un motor de gasolina 1.5 con un motor eléctrico, desarrollando una potencia conjunta de 204 CV y 310 Nm de par. Todo ello se asocia a un cambio automático y tracción delantera. Gracias a su batería LFP de 20,5 kWh, puede recorrer hasta 140 kilómetros en modo eléctrico, mientras que la autonomía conjunta alcanza unos destacados 1.100 kilómetros. Además, disfruta de la etiqueta CERO de la DGT.

Nada que envidiar de los modelos más vendidos

El equipamiento tampoco decepciona. Desde el primer momento incorpora llantas de 18 pulgadas, faros LED, enorme pantalla táctil de 15,6 pulgadas, navegador, Android Auto, Apple CarPlay, cámara de 360 grados, cargador inalámbrico, tapicería de cuero, asientos eléctricos con calefacción y ventilación, además de carga bidireccional V2L, una función todavía poco habitual en este nivel de precios.

En seguridad, incluye numerosos asistentes como control de crucero adaptativo, frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, sensores de aparcamiento, asistente inteligente para estacionar y un completo conjunto de airbags que elevan la sensación de protección durante la conducción.

Dicho esto, toca hablar del precio. El Yooudooo 3 MAX está disponible en España desde 29.506 euros, una cifra que lo convierte en una propuesta muy competitiva dentro del mercado de los híbridos enchufables. Si mantiene esta estrategia comercial y una buena red de distribución, tiene argumentos suficientes para convertirse en uno de los nuevos protagonistas del segmento.