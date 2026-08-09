La CF MOTO 800 MT-ES se pone a tiro y ya amenaza a la KTM 790 Adventure

Coches y Motos 09 AGO 2026 - 08:31h.

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Si la CF Moto 800 MT ya nos parecía un modelo ejemplar, ahora lo es todavía más, después de la nueva versión que han incluido en su catálogo, la MT-ES. Aprovecha la base técnica del modelo convencional, pero equipándola con más componentes que la hacen más cómoda a la hora de hacer viajes, y también siendo más versátil y segura. Y se puede elegir libremente entre dos colores distintos, como son el Glacier White y el Neptune Blue.

Uno de sus puntos fuertes son las nuevas suspensiones, conformadas por una horquilla y un amortiguador regulables gracias al sistema ISS, capaz de adaptarse automáticamente a las distintas necesidades de dureza en función del ritmo, de la carga o del estado del firme. En cuanto al motor, equipa un propulsor de dos cilindros en paralelo de 800 centímetros cúbicos de cilindrada, que llega a los 91 CV de potencia a 9.250 revoluciones por minuto, con un par máximo de 75 Nm a 6.500 rpm.

Si se desea, existe la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2, y es de refrigeración líquida, contando con doble árbol de levas, con quickshifter bidireccional. Gracias al depósito de 19 litros de capacidad, promete una gran autonomía, y todo se gestiona mediante una IMU de seis ejes. No le faltan el control de tracción y el ABS en curva, el control de velocidad de crucero, el control anti-wheelie o el control de estabilidad, y en la instrumentación tenemos una pantalla TFT táctil de ocho pulgadas con conectividad. Asimismo, también ofrece defensas laterales, cubre manos, puños y asientos calefactables y mucho más, un equipamiento muy completo.

La CF Moto 800 MT-ES tan solo cuesta 10.495 euros

La CF Moto 800 MT-ES está destinada a ser un éxito, y superar a rivales como la KTM 790 Adventure, gracias a su irrisorio coste de 10.495 euros, todo un chollo.