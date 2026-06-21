Coches y Motos 21 JUN 2026 - 08:28h.

Este propulsor se caracteriza por su durabilidad, pudiendo superar los 100.000 kilómetros

La CF Moto 800 NK es una de las naked baratas que parecen premium por equipamiento y diseño moderno

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CF Moto demuestra que no hace falta que inviertas ninguna gran cantidad de dinero si deseas tener una moto trail bonita y llamativa. Porque dentro del catálogo de la marca china puedes encontrar modelos que no dejan a nadie indiferente, pero que están disponibles desde una cifra muy razonable, por lo que es una inversión que no ofrece riesgo y que merece mucho la pena realizar. Hablamos de la 800 MT-X, que se merece la mejor de nuestras valoraciones.

Como se puede apreciar con solamente echarle un vistazo, es una moto aventurera, que se lleva la palma en cuanto a preparación para terrenos fuera del asfalto se refiere. Los componentes están totalmente preparados para los entornos extremos, y está disponible en dos colores, que son el Azul Zephyr y el Negro Nébula. El motor que utiliza es un bicilíndrico en línea, que rinde de forma fantástica, y al que han logrado reducir al máximo sus vibraciones.

Este propulsor se caracteriza por su durabilidad, pudiendo superar los 100.000 kilómetros, y rinde a una potencia de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con unpar máximo de 85,5 Nm a 6.500 rpm. Ofrece de serie el quickshifter y el acelerador electrónico, así como el embrague anti-rebote, y está muy bien equipada, con detalles como la IMU de seis ejes con la firma de Bosch, el control de tracción, el ABS en curva, el control de crucero o los tres modos de conducción. Un conjunto al que hay que sumar el depósito de combustible de 22,5 litros de capacidad, y la pantalla TFT de siete pulgadas.

La CF Moto 800 MT-X está disponible por 9.995 euros

Como ya hemos adelantado previamente, la CF Moto 800 MT-X tiene un precio muy interesante, que la hace aún más llamativa, pues apenas se necesitan un total de 9.995 euros para adquirirla.