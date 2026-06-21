La CF Moto 800MT-X demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener una de las trail más llamativas del mercado
Este propulsor se caracteriza por su durabilidad, pudiendo superar los 100.000 kilómetros
La CF Moto 800 NK es una de las naked baratas que parecen premium por equipamiento y diseño moderno
CF Moto demuestra que no hace falta que inviertas ninguna gran cantidad de dinero si deseas tener una moto trail bonita y llamativa. Porque dentro del catálogo de la marca china puedes encontrar modelos que no dejan a nadie indiferente, pero que están disponibles desde una cifra muy razonable, por lo que es una inversión que no ofrece riesgo y que merece mucho la pena realizar. Hablamos de la 800 MT-X, que se merece la mejor de nuestras valoraciones.
Como se puede apreciar con solamente echarle un vistazo, es una moto aventurera, que se lleva la palma en cuanto a preparación para terrenos fuera del asfalto se refiere. Los componentes están totalmente preparados para los entornos extremos, y está disponible en dos colores, que son el Azul Zephyr y el Negro Nébula. El motor que utiliza es un bicilíndrico en línea, que rinde de forma fantástica, y al que han logrado reducir al máximo sus vibraciones.
Este propulsor se caracteriza por su durabilidad, pudiendo superar los 100.000 kilómetros, y rinde a una potencia de 91 CV a 8.250 revoluciones por minuto, con unpar máximo de 85,5 Nm a 6.500 rpm. Ofrece de serie el quickshifter y el acelerador electrónico, así como el embrague anti-rebote, y está muy bien equipada, con detalles como la IMU de seis ejes con la firma de Bosch, el control de tracción, el ABS en curva, el control de crucero o los tres modos de conducción. Un conjunto al que hay que sumar el depósito de combustible de 22,5 litros de capacidad, y la pantalla TFT de siete pulgadas.
La CF Moto 800 MT-X está disponible por 9.995 euros
Como ya hemos adelantado previamente, la CF Moto 800 MT-X tiene un precio muy interesante, que la hace aún más llamativa, pues apenas se necesitan un total de 9.995 euros para adquirirla.