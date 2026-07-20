Cuesta menos que la Yamaha MT-07, pero llega mejor equipada y con un motor bicilíndrico muy solvente

Coches y Motos 20 JUL 2026 - 02:44h.

Es una naked deportiva de media cilindrada

La Yamaha T-Max tiene un problema

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Aunque la Yamaha MT-07 sea una de las mejores motos que hay en el mercado, hay otras que tampoco se quedan atrás, y que consideramos que no tienen nada que envidiarle al resto. Y un ejemplo evidente es la CF Moto 800 NK, que se ha convertido en una de nuestras favoritas, gracias a su avanzado nivel de equipamiento, y sobre todo, por un motor de dos cilindros tan solvente como efectivo, del que nos hemos enamorado a primera vista.

Es una naked deportiva de media cilindrada, que se puede limitar en caso de que únicamente dispongas del carné A2, y que llama la atención por su diseño, con líneas afiladas en la parte trasera y más musculosas en el depósito de combustible. Se puede conseguir en dos colores, que son el gris y el negro, y el motor recibió recientemente la homologación Euro 5+, pero sin la necesidad de tener que sacrificar ni un ápice de rendimiento o de prestaciones.

Se mantiene con el LC8c de dos cilindros en línea, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, y una potencia declarada de 94 CV a 9.250 revoluciones por minuto. Sin descuidar las numerosas ayudas para la conducción que tiene, entre las que se encuentran el embrague anti-rebote, el quickshifter, el control de velocidad de crucero o los tres modos de conducción. Y en la instrumentación, nos encontramos con una pantalla TFT de cinco pulgadas y gran calidad.

El precio de la CF Moto 800 NK es de 7.495 euros

Si deseas adquirir la CF Moto 800 NK, debes saber que no se necesita de ninguna gran inversión para tenerla en el garaje. Bastará con que desembolses un total de 7.495 euros, lo que a todos nos parece una cifra más que justa y razonable la mires por donde la mires.