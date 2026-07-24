Mejora a la CF Moto 700 MT, apta para el A2 y preparada para viajar: la trail que conquista Europa

Coches y Motos 24 JUL 2026 - 13:52h.

Es una moto fácil de manejar, muy divertida, y con la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2

La CF Moto 800MT-X demuestra que no hace falta gastar una fortuna para tener una de las trail más llamativas del mercado

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En Voge han conseguido triunfar con una moto que le planta cara a la CF Moto 700 MT, y que está disponible desde un precio algo más accesible. Por lo tanto, no es una casualidad que la 625 DSX esté arrasando, siendo un modelo práctico, sencillo y económico, ideal para hacer largos desplazamientos sin tener que preocuparse por nada. Es una moto fácil de manejar, muy divertida, y con la posibilidad de limitarla para los usuarios con carné A2.

Cuenta con un imponente equipamiento de serie, que incluye una óptica delantera con forma de pico de pato e iluminación LED, una cámara HD, caballete central, defensas laterales y más detalles que la acaban por hacer tan especial. Si pasamos al interior de la moto, lo que nos podemos encontrar es un propulsor que declara una potencia de 63 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 57 Nm a 6.500 rpm, sin olvidar el embrague anti-rebote, los distintos modos de conducción o el control de tracción desconectable.

Las suspensiones son KYB, el ABS es desconectable en la rueda trasera, y todos los usuarios que la han probado han coincidido en señalar que es difícil encontrar una trail de estas características, a un precio tan contenido. Y todavía no hemos acabado, pues también queremos mencionar que en su instrumentación nos encontramos con una pantalla LCD con conectividad que incluye navegador por flechas y sensor para la presión de los neumáticos.

La Voge 625 DSX puede ser tuya si pagas 6.592 euros

No hace falta que pierdas la cabeza si deseas adquirir la Voge 625 DSX, ya que bastará con realizar una inversión de 6.592 euros, lo que a todos nos parece un precio muy razonable y que se puede pagar sin la necesidad de hacer ningún gran esfuerzo económico.