La nueva CF Moto V4SR-RR tiene aerodinámica móvil

Coches y Motos 27 JUL 2026 - 19:46h.

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En CF Moto siempre encuentran la manera de sorprendernos, aunque ya pueda parecer difícil a estas alturas de la vida, en las que hemos visto todo tipo de motos y de conceptos. Pero es que una de sus últimas propuestas, la V4 SR-RR nos ha dejado a todos sin palabras, al ser una idea revolucionaria, con un estilo y un diseño sorprendentes. Y hemos conocido algunos detalles que nos han dejado completamente perplejos.

Todavía es un prototipo, al que le queda aún mucho para ser una realidad, pero es que no podemos ocultar que estamos realmente excitados con la posibilidad de ver en acción a esta hiper deportiva. Lo primero que nos llama la atención son sus alerones delanteros, que tienen un tamaño descomunal, con apéndices móviles, gestionados por una centralita IMU. El chasis y el basculante son de aluminio, las suspensiones son electrónicas y el motor es V4.

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Los alerones de esta moto se mueven en función de si la moto está en recta, de si frena o de si alcanza un ángulo de inclinación, y recuerda mucho a las ideas de Ducati o de Aprilia en los campeonatos de MotoGP y de Superbikes. Ya han hecho los pertinentes test en los túneles de viento, y los resultados obtenidos han dejado muy satisfechos a los ingenieros de la marca china, que prometen dar mucho de qué hablar durante los siguientes meses.

No sabemos ni fecha ni precio de la CF Moto V4 SR-RR

Esto todavía se encuentra en una fase inicial, por lo que no sabemos todavía ni cuándo saldrá a la venta la CF Moto V4 SR-RR, ni cuál será su precio de venta. Así que por ahora tan solo queda esperar novedades que lleguen acerca de este asunto.