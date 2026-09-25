Moto Morini vuelve a enamorar con una trail de diseño italiano que combina tradición y modernidad

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 06:28h.

Conseguir la Moto Marini X-Cape 1200 no requiere de ninguna inversión astronómica

La nueva Moto Marini es, sin lugar a dudas, la más atractiva de la marca

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En Moto Marini siempre consiguen sorprender con sus increíbles diseños y sus sofisticadas motos, y una nueva demostración de esto lo encontramos con la X-Cape 1200, una maxi trail que ha llegado este año a los concesionarios, tres años después de que fuera presentada por primera vez en el Salón EICMA de Milán. Y no nos ha decepcionado, con un sensacional equilibrio entre prestaciones, equipamiento y tecnología, además de un precio accesible.

Equipa un propulsor V2 de 1187 centímetros cúbicos de cilindrada, que declara una potencia de 129 CV, y con un sonido tan adictivo como característico, que la hace fácil de reconocer incluso sin verla. Tiene una respuesta enérgica a la hora de abrir el gas, y gracias al acelerador electrónico que tiene instalado, ofrece varios modos de conducción. Asimismo, también presume de control de tracción y de ABS, ambos sensibles a la inclinación.

Y tampoco le faltan el control de velocidad de crucero o el quickshifter bidireccional, además del detector de vehículo en ángulo muerto. En la parte ciclo cuenta con pinzas radiales Brembo, y con un chasis de estructura tubular, mientras que el depósito de combustible es de 24,5 litros de capacidad, para garantizar una sensacional autonomía. Asimismo, la iluminación es full LED, y en la instrumentación se encuentra una pantalla TFT de siete pulgadas.

La Moto Marini X-Cape 1200 está valorada en 11.900 euros

Conseguir la Moto Marini X-Cape 1200 no requiere de ninguna inversión astronómica, pues tan solo vas a necesitar realizar un desembolso de 11.900 euros, lo que nos parece una cantidad realmente apetecible. Creemos que merece mucho la pena, y que es imposible que te llegues a arrepentir, así que no lo pienses dos veces, y decídete por esta adquisición.