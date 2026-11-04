Coches y Motos 04 NOV 2026 - 10:44h.

La apuesta eléctrica de Toyota es mayor al otro lado del charco

Toyota ajusta el precio del Toyota RAV4, ahora más bonito y competitivo que nunca

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Toyota ha decidido dar un giro a su gama de coches eléctricos con el nuevo bZ Woodland. La firma japonesa presenta un SUV familiar que combina una imagen robusta con una mecánica potente y abundante espacio interior. El modelo toma como referencia el bZ4X, pero apuesta por una carrocería más aventurera. Su diseño musculoso y sus posibilidades fuera del asfalto lo convierten en una propuesta especialmente atractiva.

El Toyota bZ Woodland mide aproximadamente 4,83 metros de largo. Su carrocería incorpora pasos de rueda ensanchados, protecciones negras y barras de techo. Los faros LED mantienen la identidad de los eléctricos de Toyota, mientras que las llantas de 18 pulgadas refuerzan su personalidad. El resultado recuerda más a un todoterreno familiar que a un SUV urbano.

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Un todoterreno eléctrico ideal para viajes en familia

Toyota equipa el bZ Woodland con dos motores eléctricos que desarrollan conjuntamente 375 caballos de potencia. El sistema incorpora tracción total AWD y tecnología X-Mode para mejorar la motricidad sobre superficies complicadas. Su altura libre al suelo, superior a 21 centímetros, permite afrontar caminos sin asfaltar con mayor tranquilidad.

La batería tiene una capacidad de 74,7 kWh. Toyota anuncia una autonomía de hasta 452 kilómetros según el ciclo estadounidense EPA, una cifra que puede reducirse con neumáticos todoterreno. El vehículo también admite carga rápida en corriente continua y dispone de preacondicionamiento de batería para facilitar las recargas.

Por el momento, lamentablemente, no llegará a España

El espacio interior responde a su orientación familiar. El maletero supera los 850 litros de capacidad en la configuración anunciada para Norteamérica. Toyota incorpora una pantalla multimedia de 14 pulgadas, asientos con tapicería SofTex y cargadores inalámbricos. El habitáculo combina tecnología moderna con soluciones prácticas para viajar.

El bZ Woodland también puede remolcar hasta 1.588 kilos, una capacidad interesante para transportar equipamiento recreativo. Sus barras de techo permiten instalar accesorios adicionales. La marca ofrece además diferentes ayudas a la conducción y sistemas de seguridad para facilitar los desplazamientos cotidianos.

Toyota comercializa este modelo en Norteamérica, donde su precio de partida ronda los 45.000 dólares. Por ahora, la marca no ha confirmado su llegada a España.