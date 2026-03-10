El Toyota bZ4X es, para muchos, el modelo más bonito de la marca
Es el primer eléctrico de Toyota y está siendo un éxito rotundo
Japonés, como Toyota, pero más bonito y barato que el Toyota Highlander
El Toyota bZ4X representa un cambio importante dentro de la gama del fabricante japonés. Este modelo se ha convertido en el primer coche 100% eléctrico de Toyota, una apuesta con la que la marca quiere reforzar su presencia en el mercado de los SUV eléctricos.
En términos de diseño, el Toyota bZ4X es un modelo que no deja indiferente. Combina líneas agresivas, superficies muy marcadas y una estética futurista. Como ocurre en la mayoría de coches eléctricos, desaparece la parrilla tradicional. En su lugar encontramos un frontal muy limpio con pequeñas entradas de aire inferiores y unos pasos de rueda muy marcados.
El primero eléctrico de Toyota es, para muchos, lo más bonito de la marca
El perfil lateral también destaca por su personalidad. En el bZ4X aparecen protecciones plásticas, grandes pasos de rueda y llantas de 18 o 20 pulgadas. Todo ello contribuye a reforzar una imagen robusta y tecnológica. Es un diseño que, para muchos conductores, convierte a este modelo en uno de los Toyota más atractivos de los últimos años.
Este SUV eléctrico también destaca por sus dimensiones. El Toyota bZ4X mide 4.690 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.600 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.850 mm. Gracias a estas cifras ofrece un habitáculo amplio y un maletero de 452 litros, suficiente para un uso familiar.
Hasta 218 CV de potencia y más de 500 km de autonomía
En el apartado mecánico, el Toyota bZ4X se ofrece con dos configuraciones eléctricas. La primera cuenta con un motor de 204 CV y 265 Nm de par, alimentado por una batería de 71,4 kWh. Con este sistema alcanza 506 kilómetros de autonomía WLTP y acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos.
La segunda versión apuesta por dos motores eléctricos, uno en cada eje, que entregan 218 CV y 336 Nm de par máximo. Esta variante ofrece tracción total, una autonomía de 470 kilómetros y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos, manteniendo una velocidad máxima de 160 km/h.
El equipamiento también está a la altura. El Toyota bZ4X se comercializa con los acabados Advance y Style Plus. Incluye climatizador bizona, sistema multimedia Toyota Touch de 8 pulgadas, navegación online, asistente por voz, pantalla TFT, Bluetooth y elevalunas eléctricos. En cuanto al precio, parte de 49.900 euros, aunque Toyota anuncia promociones desde 39.500 euros al contado o 37.800 euros financiados, a lo que todavía se pueden sumar ayudas públicas.