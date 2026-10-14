Toyota Hilux 2026: dos versiones electrificadas y más tecnología

Afronta su novena generación con más tecnología, confort y dos opciones electrificadas: Hybrid 48V y BEV

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Toyota actualiza uno de sus modelos más reconocibles con una Hilux que conserva el carácter robusto y suma una importante evolución en diseño, seguridad, conectividad y comportamiento dinámico. Con casi 60 años de historia y más de 27 millones de unidades vendidas, amplía ahora su oferta con dos sistemas electrificados.

La Hilux Hybrid 48V combina un motor turbodiésel de 2,8 litros y cuatro cilindros con un sistema eléctrico de 48 voltios. Entrega 204 CV y 500 Nm, utiliza una transmisión automática de seis velocidades y mantiene la tracción 4x4. Su etiqueta ECO y Multi-Terrain Select amplían su versatilidad sobre tierra, arena, barro, nieve o rocas.

Por su parte, la Hilux BEV es totalmente eléctrica y emplea una batería de 59,2 kWh junto a dos eAxles, uno en cada eje. Desarrolla 144 kW, equivalentes a 196 CV, y ofrece tracción total permanente. Con 212 milímetros de altura libre y 700 milímetros de vadeo, conserva una orientación todoterreno poco habitual entre los eléctricos.

Más tecnología y un habitáculo renovado

El diseño adopta el concepto Tough & Agile, con una imagen más moderna que mantiene la robustez característica. Estrena parrilla horizontal, ópticas más estilizadas, capó rediseñado y llantas de 17 o 18 pulgadas según acabado.

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En el interior, la digitalización gana protagonismo. El cuadro de instrumentos y la pantalla multimedia pueden alcanzar las 12,3 pulgadas, mientras la conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto se suma a puertos USB-C. El acabado VX añade asientos de cuero con regulación eléctrica, climatizador bizona y Monitor de Visión Panorámica.

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La evolución también alcanza al chasis. La Hilux incorpora por primera vez dirección asistida eléctrica, que reduce el esfuerzo a baja velocidad y mejora el control. El bastidor utiliza acero de alta resistencia y revisa elementos estructurales y puntos de fijación, mientras nuevos soportes de cabina ayudan a reducir vibraciones.

La seguridad da otro paso adelante con Toyota Assist. Cámaras, radares y sensores permiten incorporar sistemas como la asistencia proactiva a la conducción, la supresión de aceleración a baja velocidad, la parada en caso de emergencia, el detector de ángulo muerto, el asistente de salida segura y el detector de fatiga por cámara.

Una gama electrificada con tres acabados

La funcionalidad de carga también mejora. El estribo lateral se desplaza 19 milímetros hacia fuera para facilitar el acceso y el nuevo Deck Step trasero soporta hasta 275 kilos. Además, se incorporan puntos de anclaje para accesorios y transformaciones.

La gama comparte los acabados GX y VX entre las versiones Hybrid 48V y BEV. La variante diésel electrificada añade el exclusivo INVINCIBLE, que incorpora llantas de 18 pulgadas, equipo JBL Premium, asientos traseros calefactables, Multi-Terrain Monitor, Monitor de Visión Panorámica, bloqueo del diferencial trasero y protección de la zona de carga.

El GX apuesta por la funcionalidad e incluye Toyota Safety Sense 3, iluminación Bi-LED, cuadro de siete pulgadas y sistema Toyota Smart Connect de nueve pulgadas. El VX eleva el nivel tecnológico con pantallas de 12,3 pulgadas y equipamiento de confort y asistencia en carretera y campo.

La Hilux Hybrid 48V parte de 36.848 euros para flotas en acabado GX, mientras la BEV arranca en 42.894 euros. Para particulares, los precios iniciales son de 45.000 y 50.000 euros, respectivamente.

La nueva Hilux llega así con una propuesta más amplia: conserva la resistencia que ha marcado su trayectoria, pero añade electrificación, conectividad y sistemas de asistencia para todavía adaptarse tanto al trabajo como al uso cotidiano.