FIAT 124 cumple 60 años: el coche italiano que conquistó el mundo

FIAT lo celebra con una exposición que recorre su trayectoria en el Heritage Hub de Turín

FIAT lleva a un público más amplio uno de sus modelos más carismáticos

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El Fiat 124 cumple 60 años y FIAT lo celebra con una exposición que recorre su trayectoria en el Heritage Hub de Turín. Bajo el título «My Name Is Fiat 124», la muestra reúne cinco ejemplares de la colección del Grupo.

El recorrido permite descubrir las distintas caras de un modelo que debutó en marzo de 1966 en el Salón del Automóvil de Ginebra. Diseñado bajo la dirección técnica de Dante Giacosa, nació como una berlina racional, espaciosa y accesible, pero acabó convertido en uno de los primeros coches globales.

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Con poco más de cuatro metros de longitud y 855 kilos de peso, el 124 apostaba por una mecánica robusta y soluciones avanzadas. Su motor de cuatro cilindros y 1.197 centímetros cúbicos, diseñado por Aurelio Lampredi, desarrollaba 60 CV.

También incorporaba frenos de disco en las cuatro ruedas, suspensión trasera con muelles helicoidales y amortiguadores telescópicos. La combinación de practicidad, innovación y fiabilidad convenció al público, hasta conquistar el título de Coche del Año 1967.

De la berlina familiar a la aventura

Una de las piezas de la exposición es un Fiat 124 Special participante en el «Raid dei Due Capi». En 1970, tres unidades emprendieron una travesía desde Ciudad del Cabo hasta Cabo Norte, recorriendo más de 40.000 kilómetros en 51 días y atravesando tres continentes.

Desiertos, caminos deteriorados, puentes precarios y largas distancias pusieron a prueba a los automóviles y sus tripulantes. La aventura terminó convirtiéndose en una demostración de la robustez y fiabilidad del 124.

La exposición también muestra cómo esa base podía transformarse en propuestas mucho más deportivas. El Fiat 124 Sport Spider, diseñado por Pininfarina y presentado en Turín en 1966, llevó el concepto hacia un formato descapotable.

Junto a él aparece el Fiat 124 Sport Coupé, creado por el Centro de Estilo Fiat y presentado en Ginebra en 1967. Su planteamiento buscaba mayores prestaciones y aprovechaba el motor de doble árbol de levas.

Trotamundo

El quinto protagonista es el Fiat Abarth 124 Rally, evolución de competición del Sport Spider. Homologado en el Grupo 4, llevó el nombre de FIAT a las pruebas internacionales durante los años setenta y logró resultados destacados en campeonatos italianos, europeos y mundiales.

Pero la historia del 124 va mucho más allá de sus versiones deportivas. Su diseño sencillo, robusto y adaptable facilitó una expansión internacional extraordinaria. Fue producido por SEAT en España, LADA-VAZ en la Unión Soviética, Tofaş en Turquía y Premier en India.

A lo largo de más de cuatro décadas, la familia 124 superó los 20 millones de unidades en todo el mundo. La producción de FIAT rebasó por sí sola los 1,5 millones, con más de un millón correspondientes a la berlina.

La exposición «My Name Is Fiat 124» permanecerá abierta hasta finales de noviembre en el Heritage Hub de Turín. El recinto abre al público todos los días excepto los lunes.

Más allá de sus cifras, la muestra reivindica una fórmula que continúa identificando a FIAT: simplicidad, innovación y accesibilidad. El 124 demostró que un automóvil concebido para las necesidades cotidianas podía adaptarse a aventuras extremas, carrocerías deportivas y mercados de todo el mundo.

Seis décadas después de su estreno, el modelo permanece como un ejemplo claro de esta visión: convertir una solución práctica y asequible en un automóvil capaz de cruzar fronteras sin perder su identidad italiana.