El nuevo Fiat es, para la mayoría, el más bonito de la historia reciente de la marca

Coches y Motos 30 AGO 2026 - 20:17h.

La marca italiana amplía la familia SUV con dos nuevos modelos muy futuristas que llegan este mismo año

El nuevo Fiat es, para muchos, el más bonito de la marca

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Fiat quiere recuperar protagonismo mediante una familia nueva. El Grizzly toma el lenguaje estrenado por el Grande Panda y lo lleva a un tamaño superior. Sus formas geométricas, sus detalles futuristas y su aspecto robusto crean uno de los diseños más llamativos de la historia reciente de la marca italiana.

La primera carrocería adopta una silueta SUV tradicional. Mide 4,39 metros de longitud, 1,80 metros de anchura y 1,67 metros de altura. La batalla alcanza 2,67 metros. Estas proporciones sitúan al Fiat Grizzly frente al Dacia Duster y el EVO 4, dos alternativas centradas también en precio y practicidad.

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Fiat amplía la familia SUV con un compacto y un coupé familiar

Fiat ofrecerá motores de gasolina, variantes microhíbridas y versiones completamente eléctricas. La gama alcanzará hasta 145 CV y dispondrá de cambios manuales o automáticos, dependiendo de cada mecánica. La marca todavía no ha detallado cilindradas, prestaciones, consumos, baterías ni autonomías. Por tanto, conviene esperar antes de establecer comparaciones definitivas.

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La sorpresa aparece con el Grizzly Fastback. Esta segunda carrocería mide 4,49 metros de largo y reduce su altura hasta 1,60 metros. Mantiene la anchura y la batalla del SUV. Su techo descendente aporta una imagen más dinámica. Citroën C4 X, Renault Arkana y Peugeot 3008 serán sus rivales naturales.

Llegan a España a finales de año

El Fastback no sacrifica practicidad para conseguir esa apariencia. Fiat anuncia un maletero de 600 litros, una cifra sobresaliente para un coche que ronda los 4,50 metros. Allí caben maletas, compras voluminosas, material deportivo o un carrito infantil. Esta capacidad convierte al modelo en una opción especialmente interesante para familias.

La marca promete además un habitáculo espacioso, materiales refinados y soluciones tecnológicas fáciles de utilizar. Sin embargo, Fiat todavía no ha comunicado el tamaño de las pantallas, los servicios conectados o los asistentes incluidos. Tampoco conocemos las tapicerías y los acabados. La información llegará conforme se aproxime su lanzamiento comercial.

En este sentido, el modelo se presentará oficialmente en el Salón del Automóvil de París, que abrirá sus puertas en octubre de 2026. Después iniciará su comercialización en Europa y llegará a los concesionarios españoles antes de que termine el año.