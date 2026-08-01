Fiat recupera un icono con un coche tan bueno, pero tan barato, que ni MG ni MINI pueden igualar

Coches y Motos 01 AGO 2026 - 12:04h.

El Grande Panda es una excelente opción a buen precio

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat ha decidido rescatar uno de los nombres más queridos de su historia para afrontar una nueva etapa dentro del segmento de los coches urbanos. El nuevo Grande Panda recoge el espíritu práctico, sencillo y asequible del modelo original, pero lo adapta a las exigencias actuales con un diseño completamente renovado, motores electrificados y una tecnología que nada tiene que envidiar a la de modelos mucho más caros.

En un mercado donde los utilitarios han incrementado notablemente sus precios durante los últimos años, el Grande Panda llega dispuesto a convertirse en una de las alternativas más interesantes por relación calidad-precio. Su tarifa de acceso es claramente inferior a la de muchos rivales, incluidos algunos modelos de MINI e incluso determinadas propuestas de MG, sin renunciar a un equipamiento moderno y a una imagen con mucha personalidad.

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Un diseño que recupera la esencia del Panda

El aspecto exterior es, sin duda, uno de los grandes atractivos del nuevo modelo. Fiat ha sabido reinterpretar el diseño del Panda original mediante líneas rectas, formas cuadradas y numerosos detalles que recuerdan al coche lanzado en los años ochenta. El resultado es un vehículo con mucha personalidad, fácilmente reconocible y capaz de destacar en un segmento donde muchos modelos tienden a parecerse entre sí.

Su tamaño, ligeramente por debajo de los cuatro metros de longitud, lo convierte en un coche especialmente adecuado para la ciudad. Resulta fácil de maniobrar, sencillo de aparcar y suficientemente compacto para desenvolverse con soltura en calles estrechas, sin que ello implique renunciar a un habitáculo amplio y bien aprovechado.

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El interior sigue la misma filosofía. El diseño apuesta por la sencillez, pero incorpora elementos modernos como una instrumentación digital y una pantalla multimedia de gran tamaño compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Además, Fiat ha recurrido a materiales reciclados para fabricar buena parte del habitáculo, reforzando así el compromiso medioambiental del modelo.

La habitabilidad sorprende teniendo en cuenta sus dimensiones exteriores. Cuatro adultos pueden viajar con comodidad y el maletero ofrece una capacidad suficiente para afrontar el día a día o incluso escapadas de fin de semana.

Híbrido o eléctrico para adaptarse a todos los conductores

La gama mecánica del Grande Panda ha sido diseñada para responder a diferentes necesidades. La versión híbrida incorpora un motor gasolina turbo de 110 CV asociado a un sistema de hibridación ligera de 48 voltios y a una transmisión automática de doble embrague. Esta configuración permite reducir el consumo, disfrutar de un funcionamiento muy suave y obtener la etiqueta ECO de la DGT.

Para quienes prefieren dar el salto definitivo a la movilidad eléctrica, Fiat también ofrece una versión completamente eléctrica de 113 CV equipada con una batería que proporciona una autonomía cercana a los 320 kilómetros en ciclo WLTP. Se trata de una cifra más que suficiente para cubrir los desplazamientos habituales de la mayoría de usuarios.

En carretera, el Grande Panda apuesta claramente por el confort. La suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del firme y la dirección resulta muy ligera, facilitando las maniobras urbanas. Aunque no pretende ofrecer un comportamiento deportivo, sí transmite una agradable sensación de equilibrio tanto en ciudad como en trayectos por autopista.

Otro aspecto destacable es su equipamiento. Desde las versiones más accesibles incorpora numerosos asistentes a la conducción, climatizador, sensores de aparcamiento, cámara trasera y diferentes sistemas de conectividad que mejoran la experiencia de uso.

Con este modelo, Fiat demuestra que todavía es posible lanzar un coche atractivo, bien equipado y eficiente sin disparar el precio. El Grande Panda recupera la esencia de un auténtico icono de la automoción europea y la combina con la tecnología actual para ofrecer una de las propuestas más completas del segmento. Su equilibrio entre diseño, practicidad, eficiencia y coste de adquisición lo convierte en un rival muy serio frente a alternativas bastante más caras y en una de las compras más inteligentes para quienes buscan un coche urbano moderno y asequible.