El Fiat más original de los últimos años es de 2025 y acaba de ganar un prestigioso premio de diseño

Coches y Motos 14 SEP 2026 - 12:37h.

El Grande Panda es una de las mejores apuestas de la marca italiana

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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Fiat ha construido buena parte de su historia con coches pequeños, sencillos y llenos de personalidad. El 500 es el ejemplo más evidente, pero el Panda original también demostró que un modelo económico podía resultar ingenioso y reconocible. El Grande Panda recupera esa idea sin intentar copiar literalmente el coche de los años ochenta.

Su diseño ha recibido el premio Best Car Design of Europe 2026 concedido por AUTOBEST. El reconocimiento encaja con un automóvil que utiliza formas cuadradas, colores alegres y numerosos guiños al pasado para destacar sin parecer caro ni pretencioso. Fiat ha vuelto a demostrar que un coche popular no tiene por qué resultar genérico.

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Una caja con muchos detalles bien pensados

El Grande Panda mide 3,99 metros y presenta un capó casi horizontal, un techo recto y una trasera muy vertical. Estas formas ayudan a aprovechar el espacio interior, pero también recuerdan al Panda clásico. Las protecciones de plástico alrededor de la carrocería refuerzan su aspecto resistente y permiten utilizarlo sin sufrir demasiado por cada pequeño roce.

Los faros y pilotos emplean dibujos formados por pequeños cuadrados. El nombre Panda aparece grabado en las puertas y Fiat ocupa buena parte del portón con letras grandes. Incluso las llantas siguen esa misma inspiración geométrica. Hay muchos detalles, aunque todos parecen formar parte de una idea común.

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Los colores vivos terminan de darle carácter. Amarillos, azules o rojos le sientan mejor que los habituales tonos grises porque acentúan su lado simpático. Es uno de esos coches que gana cuando el comprador se atreve a salir de la configuración más discreta.

Sencillo por dentro, pero nada aburrido

El salpicadero reúne las pantallas dentro de un marco ovalado inspirado en la pista situada sobre la histórica fábrica de Lingotto. Algunas versiones incorporan un revestimiento realizado con fibras de bambú y otras utilizan materiales reciclados. Son curiosidades que aportan ambiente sin interferir en el uso cotidiano.

La carrocería de cinco puertas ofrece espacio homologado para cinco ocupantes. El maletero alcanza 361 litros en la versión híbrida y mantiene unas formas bastante regulares. Para un coche que no llega a cuatro metros, es una capacidad útil tanto para la compra semanal como para alguna escapada.

Fiat ha conservado mandos reconocibles y numerosos huecos para objetos. El Grande Panda no intenta aparentar que pertenece a una categoría de lujo; utiliza colores, texturas y soluciones sencillas para crear un interior más agradable.

Tres mecánicas con la misma personalidad

La gama europea incluye una versión de gasolina, una híbrida con cambio automático y otra completamente eléctrica. Esta última combina 113 CV con una batería de 44 kWh y puede homologar hasta 320 kilómetros. También puede disponer de un cable de carga integrado en el frontal, evitando tener que guardarlo continuamente en el maletero.

El premio de AUTOBEST reconoce precisamente la capacidad de Fiat para hacer especial un automóvil asequible. El Grande Panda no destaca por ser enorme, rápido o sofisticado. Destaca porque sus formas cuadradas, los detalles pixelados y el interior colorido recuperan algo que parecía perdido: un coche sencillo que apetece mirar.