Fiat vuelve a enamorar con un diseño que recupera uno de los nombres más queridos de toda su historia

Coches y Motos 04 OCT 2026 - 23:34h.

Una de las opciones más inteligentes para los más urbanitas

Fiat se carga el Panda, adiós

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Pocos coches representan tan bien a una marca como el Fiat 500. El pequeño italiano nació originalmente en 1957 y terminó convertido en todo un icono. Décadas después, Fiat recuperó aquella fórmula con enorme éxito. Ahora el 500e traslada esa personalidad al terreno eléctrico sin renunciar a su imagen reconocible.

El tamaño sigue siendo una de sus señas de identidad. El Fiat 500e mide solamente 3,57 metros de largo y tiene una batalla de 2,30 metros. Es, por tanto, un coche pensado especialmente para ciudad. El maletero ofrece 185 litros, ampliables hasta 550 litros abatiendo los asientos posteriores. El Renault 5, Lancia Ypsilon eléctrico y Dacia Spring se presentan como alternativas.

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El Fiat 500e está de oferta

Fiat también ha ajustado su precio. El 500e aparece anunciado desde 20.585 euros al contado. También puede financiarse por 259 euros mensuales, aportando una entrada de 4.748,72 euros y una última cuota de 10.553,79 euros. Conviene, eso sí, revisar las condiciones. La promoción incluye además un cargador EasyWallbox.

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La versión de acceso utiliza un motor eléctrico de 95 CV y 220 Nm. No busca prestaciones de deportivo, sino desenvolverse con soltura entre el tráfico. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,5 segundos y alcanza 135 km/h. Su autonomía homologada se sitúa en 190 kilómetros WLTP.

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Equipamiento básico, pero más que correcto

El acabado Pop tampoco llega pelado del todo. Incluye aire acondicionado, freno de estacionamiento eléctrico, acceso sin llave y selector de modos de conducción. También incorpora conducción con un solo pedal, control de crucero, detector de fatiga y reconocimiento de señales de tráfico.

En el interior aparece un cuadro digital TFT de 7 pulgadas, acompañado de conexión USB y cuatro altavoces. Fiat añade volante multifunción en semipiel y diferentes elementos de seguridad. Por fuera cuenta con luces diurnas LED, pilotos posteriores LED y embellecedores de 15 pulgadas.