Fiat convierte en accesible el híbrido que más está dando que hablar con un nuevo importe de entrada

Coches y Motos 28 AGO 2026 - 08:39h.

Un modelo mítico sin pretensiones, pero con muchos adeptos

Fiat se carga el Panda, adiós

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La imagen continúa siendo la gran diferencia del Fiat 500 frente a otros utilitarios. Mantiene las formas redondeadas y numerosos guiños al modelo clásico. Sin embargo, bajo esa apariencia conocida existe un automóvil preparado para la ciudad actual. Mide solamente 3,57 metros, por lo que estacionar y circular por calles estrechas resulta especialmente sencillo.

El tamaño compacto exige algunas concesiones. La batalla es de 2,30 metros y el maletero ofrece 185 litros. Puede ampliarse hasta 550 litros abatiendo los asientos posteriores. No pretende sustituir a un coche familiar. Su terreno natural son los desplazamientos cotidianos, donde importan más la agilidad, el consumo y la facilidad de uso.

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Un clásico que sigue estando entre los favoritos de los urbanitas

Fiat tampoco presenta la variante básica completamente desnuda. Incorpora cuadro digital TFT de siete pulgadas y un soporte para utilizar el teléfono móvil. No existe una gran pantalla central, pero sí conexión USB y un sistema de sonido con cuatro altavoces. También equipa control de crucero y sensores posteriores de aparcamiento.

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La dotación de seguridad incluye control de estabilidad, reconocimiento de señales y detector de fatiga. Añade llamada automática de emergencia, luces diurnas LED y encendido sin llave. Los faros principales son halógenos. El equipamiento prioriza funciones útiles, evitando elementos costosos que elevarían innecesariamente una tarifa pensada para resultar accesible.

Mecánica sencilla pero muy eficiente, ideal para la ciudad

Su mecánica tampoco busca impresionar mediante las prestaciones. El motor 1.0 Hybrid desarrolla 65 CV y 92 Nm. Utiliza tecnología microhíbrida y trabaja con una caja manual de seis velocidades. La potencia llega a las ruedas delanteras. Necesita 16,2 segundos para alcanzar 100 km/h y su velocidad máxima queda en 155 km/h.

A cambio, homologa un consumo medio de 5,2 litros cada 100 kilómetros. La asistencia eléctrica permite lucir la etiqueta ECO de la DGT, con sus correspondientes ventajas de movilidad. Entre sus rivales: Toyota Yaris, Renault Twingo o Fiat Panda. Y en cuanto al precio, la versión de acceso con todo lo que te hemos contado está anunciada por 16.425,38 euros al contado. Con financiación, el importe baja hasta 14.950 euros.