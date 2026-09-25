FIAT lleva a un público más amplio uno de sus modelos más carismáticos

Coches y Motos 25 SEP 2026 - 20:08h.

El nuevo 500 híbrido apunta a seguir siendo uno de los urbanos más vendidos

El Fiat que es, para muchos, el más feo de la marca

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El Fiat 500 eléctrico demostró que el pequeño italiano podía entrar en una nueva era sin perder su encanto. Sin embargo, su precio y la necesidad de disponer de recarga doméstica limitaron el público capaz de comprarlo. La llegada del 500 Hybrid utiliza esa misma carrocería para recuperar una fórmula mucho más accesible.

La decisión tiene bastante sentido. Fiat conserva los faros redondos, las proporciones compactas y un interior moderno, pero añade un motor de gasolina con cambio manual. Así permite disfrutar de su diseño sin depender de un enchufe ni pagar necesariamente el sobrecoste de una batería grande.

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El aspecto del eléctrico llega al híbrido

El frontal mantiene unos grupos ópticos divididos. La parte superior de los faros parece continuar sobre el capó, mientras que los elementos principales ocupan una posición inferior. Es una reinterpretación muy lograda de la mirada del 500 clásico.

La parrilla prácticamente desaparece y el nombre 500 ocupa el centro. Aunque el híbrido necesita refrigeración, las entradas quedan integradas en la zona baja, evitando alterar la cara limpia que distingue a esta generación.

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De perfil continúan apareciendo un capó muy corto, techo arqueado y ruedas colocadas cerca de los extremos. Puede elegirse con carrocería cerrada, techo de lona y la particular versión 3+1, que añade una pequeña puerta lateral para facilitar el acceso posterior.

Un motor sencillo para contener el precio

El 500 Hybrid combina un motor de gasolina de un litro con asistencia eléctrica ligera y cambio manual. No ofrece las aceleraciones silenciosas del 500e, pero consigue etiqueta ECO y elimina cualquier preocupación relacionada con la autonomía.

Su planteamiento encaja especialmente bien con ciudad. El coche ocupa poco espacio, gira con facilidad y permite repostar en pocos minutos. La hibridación ayuda a reducir el consumo durante las fases de arranque y recuperación de energía.

Las prestaciones son modestas, algo coherente con un modelo pensado principalmente para desplazamientos urbanos y metropolitanos. Puede salir a carretera, aunque su mejor faceta aparece entre calles estrechas, aparcamientos pequeños y recorridos cotidianos.

Carisma sin obligar a comprar un eléctrico

El salpicadero conserva la gran pantalla central y una banda decorativa del color de la carrocería en determinadas configuraciones. La instrumentación digital aporta una presentación moderna y los huecos principales permiten guardar objetos pequeños.

Las plazas traseras son limitadas y el maletero tampoco pretende competir con utilitarios más convencionales. El 500 se compra por tamaño, imagen y facilidad de manejo, no para asumir habitualmente largos viajes con cuatro adultos.

El 500e continúa siendo más agradable en tráfico urbano por su silencio y respuesta inmediata. El Hybrid responde con un precio inferior, libertad para viajar y una utilización idéntica a la de cualquier gasolina.

Fiat amplía el público del 500 sin abaratar visualmente el producto. El híbrido mantiene la carrocería más atractiva, la etiqueta ECO y la fabricación en Mirafiori, pero elimina la principal barrera del eléctrico. Es una forma inteligente de conservar uno de los coches más carismáticos de la marca y devolverlo a compradores que simplemente querían un 500 moderno y fácil de utilizar.