Renault Megane E-Tech eléctrico: más autonomía desde 28.670 euros

Renault abre los pedidos del nuevo Megane E-Tech eléctrico

Renault rebaja el precio del Mégane, una alternativa que convence por calidad y equipamiento

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Renault abre los pedidos del nuevo Megane E-Tech eléctrico, una evolución que actualiza diseño, tecnología y prestaciones para reforzar su propuesta en el mercado de cero emisiones. La fórmula es ahora más sencilla: una batería, una motorización y dos acabados.

El modelo incorpora una nueva batería LFP de 67 kWh, asociada a un motor de 220 CV, equivalente a 160 kW, y 300 Nm de par. Con esta configuración alcanza hasta 500 kilómetros de autonomía WLTP.

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La recarga rápida también mejora. El Megane puede pasar del 15% al 80% en unos 24 minutos, mientras que el cargador bidireccional de corriente alterna ofrece 11 kW de serie y 22 kW como opción.

Dos acabados y más equipamiento

La versión techno incorpora llantas de 19 pulgadas, doble pantalla openR de 12 pulgadas con Google integrado, navegador específico para eléctricos, cámara trasera digital, volante calefactable, bomba de calor y preacondicionamiento de la batería.

También dispone de frenada regenerativa mediante levas y función One Pedal, climatizador automático bizona y un maletero de 440 litros VDA. Entre las opciones figuran el equipo Harman Kardon, llantas de 20 pulgadas, cargador de 22 kW y un paquete de ayudas avanzadas.

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Por encima se sitúa el acabado esprit Alpine, que añade llantas específicas de 20 pulgadas, detalles exteriores propios, asientos delanteros eléctricos con memoria y masaje para el conductor, además del sistema Harman Kardon de nueve altavoces.

Esta versión incorpora también Active Driver Assist, cámara 3D con visión 360 grados y aparcamiento manos libres, con asistencia delantera, trasera y lateral. La gama ofrece siete colores de carrocería, incluido el nuevo Azul Antracita Satinado.

Exteriormente, el nuevo diseño aporta una imagen más dinámica y personal, mientras el interior eleva la percepción de calidad. El cargador inalámbrico magnético ventilado con tecnología Qi2 completa una dotación pensada para integrar mejor el teléfono y los servicios digitales. Todo ello refuerza su uso cotidiano. Facilita el cambio eléctrico.

Conectividad con servicios Google integrados

La conectividad gana protagonismo mediante openR link, con pantalla de 12 pulgadas, Google Maps optimizado para vehículos eléctricos y más de cien aplicaciones disponibles en Google Play. La aplicación my rnlt permite mantener continuidad digital con el teléfono.

Gemini, el asistente conversacional de inteligencia artificial de Google, permite interactuar de manera natural con el vehículo, gestionar funciones, planificar rutas o resolver consultas. Además, un paquete incluye 2 GB mensuales de datos durante tres años para servicios digitales.

En marcha, Renault mantiene el enfoque dinámico del Megane, con un chasis equilibrado, dirección precisa y una conducción eléctrica orientada al placer de conducción. La nueva batería busca aumentar la autonomía sin alterar estas cualidades.

El nuevo Megane E-Tech eléctrico se ofrece en España desde 28.670 euros financiando con promociones, CAE y programa Auto+ de la versión tecno. El precio máximo aconsejado con IVA y transporte es de 37.685 euros para el techno y 40.685 euros para el esprit Alpine, que financiado y con promociones parte de los 31.37 euros.

La gama queda así claramente estructurada, con más equipamiento desde el acceso y una tecnología conectada que pretende simplificar el día a día. El objetivo de Renault es combinar autonomía, carga rápida, confort y facilidad de uso en un eléctrico más accesible.