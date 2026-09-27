Gonzalo Serrano descubre el Renault Twingo i-Tech Techno: el regreso de un icono con etiqueta 0

Alberto Cercós García 27 SEP 2026 - 16:08h.

Gonzalo Serrano saca los entresijos del nuevo Renault Twingo i-Tech Techno

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El Renault Twingo vuelve a escena con una receta que, aunque actualizada a los tiempos que corren, mantiene intacta buena parte de la filosofía que convirtió al modelo original en un éxito. A comienzos de los 90 llegó con un diseño desenfadado, mucho espacio para su tamaño y una facilidad de conducción especialmente pensada para la ciudad. Se vendieron más de 2,5 millones de unidades durante sus 15 años en el mercado y ahora el Twingo regresa convertido en un modelo de cinco puertas y con mecánica eléctrica. Gonzalo Serrano lo ha puesto a prueba en 'Más que coches' y tiene claro que el espíritu sigue ahí: "Es un coche diferente, divertido".

Y si algo entra por los ojos en este Twingo i-Tech Techno es precisamente su diseño. Los característicos 'ojos' del frontal recuerdan al modelo original, mientras que las formas redondeadas, los detalles en negro y las llantas aportan ese punto juguetón que busca Renault. Dentro, la receta continúa con mucho color, botones físicos, una pantalla central y soluciones prácticas. Los asientos traseros pueden desplazarse hasta 17 centímetros, permitiendo pasar de 205 a 305 litros de maletero y alcanzar los 966 litros con la banqueta abatida. Serrano resume las sensaciones de una forma muy clara: "El coche es diferente, es un coche, bueno, divertido".

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Gonzalo Serrano, al volante del Renault Twingo i-Tech Techno

En marcha, el Twingo apuesta por 81,5 caballos y una batería de 27,5 kWh, con hasta 266 kilómetros de autonomía. Puede cargar del 10 al 80 % en unos 30 minutos mediante corriente continua de 50 kW, mientras que con 11 kW en corriente alterna necesita alrededor de 2,6 horas. Sus 130 km/h de velocidad máxima y los 12,1 segundos que necesita para alcanzar los 100 km/h dejan claro que no pretende ser un deportivo, aunque tampoco lo necesita. "Es un coche ágil, muy ágil en los cambios de trayectoria", explica Serrano, que destaca además su chasis, sus frenos y una dirección precisa.

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El Renault Twingo i-Tech Techno parte de 18.900 euros, antes de aplicar posibles ayudas o descuentos. La lista de equipamiento incluye navegación con Google integrado, seis altavoces, cámara trasera y diferentes asistentes de seguridad, mientras que algunos extras elevan la factura: las llantas cuestan 470 euros, los asientos delanteros calefactables 309 y el paquete Safety Parking ronda los 590 euros. También puede recargarse en un enchufe doméstico, aunque Serrano recuerda que para ello hay que asumir el coste adicional de cables y punto de carga. Y, entre tanto dato, se queda con la esencia: "Es un coche muy, pero que muy divertido".